Patricia Martínez 03 JUN 2025 - 12:11h.

El Bono se debe descargar en el móvil y se presenta el código QR en el momento del pago

Una vez agotado el crédito de 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar

Santiago de Compostela, A CoruñaDesde este miércoles 4 de junio a las 9 de la mañana, ya se podrán descargar los Bonos Comercio en Galicia. Las personas consumidoras interesadas podrán descargar en el móvil un bono descuento de 30 euros desde la web www.bonosactivacomercio.gal para emplear directamente en la adquisición de productos y servicios en los comercios adheridos de toda Galicia, y que pueden seguir sumándose a la campaña hasta el agotamiento del crédito de la convocatoria. La campaña, que ya se puso en marcha en 2024, pretende fomentar el consumo en el momento de la compra, lo que favorece así la dinamización inmediata del comercio local.

La iniciativa, impulsada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, busca fomentar el consumo en el comercio de proximidad y dinamizar la economía. La previsión del Gobierno gallego es movilizar en esta nueva edición un total de 8,5 millones de euros, de los cuales 2,5 millones serán aportados por la Xunta en forma de descuentos directos.

Así funciona el Bono Activa Comercio

Para obtener y usar el bono, lo primero que hay que hacer es darse de alta en la web o en la aplicación móvil del programa. A continuación se validará el registro por SMS antes de descargar en el móvil el bono en formato digital, un bono único de 30 euros. Al realizar la compra en el establecimiento adherido, deberá presentarse el código QR en el momento del pago.

El sistema irá descontando el importe correspondiente de los descuentos, hasta alcanzar el límite de 30 euros por persona. Como en anteriores ocasiones, cada persona podrá descargar un único bono en esta primera edición de la iniciativa en 2025. No hay límite de usuarios, pero, una vez agotado el crédito total de 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar, aunque no se hayan consumido en su totalidad. En campañas anteriores, el crédito disponible para la campaña, se agotó en apenas unos días, debido a la alta demanda.

Para compras entre 20 y 30 euros, se aplica un descuento de 5 euros, con el bono comercio. Entre 30 y 50 euros, el descuento será de 10 euros y para el tramo de compras a partir de 50 euros, el descuento será de 15 euros, hasta finalizar el saldo de cada consumidor.

Más de 7.000 comercios adheridos en la edición de 2024

Desde el pasado 21 de mayo, los establecimientos comerciales gallegos han podido sumarse al programa, a través de la misma web oficial. Como novedad, la inscripción será válida para todas las ediciones del año 2025, simplificando el proceso de participación. Los consumidores también pueden consultar en esa misma web todos los negocios que participan en la campaña.

En la edición de 2024 del Bono Activa Comercio, la Xunta de Galicia destinó 7,5 millones de euros que movilizaron cerca de 34 millones de euros en ventas en más de 7.500 comercios adheridos en toda Galicia, a través de 600.000 transacciones comerciales.

