01 AGO 2025 - 13:24h.

La Plataforma Feminista GALERA denuncia que estas palabras trasladan la responsabilidad a las víctimas

Entre 2018 y 2022 la Xunta de Galicia dejó sin ejecutar 3,76 millones de euros del presupuesto asignado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Santiago de CompostelaEl Consello de Contas recomienda reforzar la sensibilización y ejecución del presupuesto asignado, mientras que el máximo responsable de la Xunta en la lucha contra la violencia de género, Roberto Barba, afirma que el número de asesinatos no está directamente relacionado con esas políticas. La Plataforma Feminista GALERA denuncia que estas palabras trasladan la responsabilidad a las víctimas.

El reciente informe del Consello de Contas ha encendido el debate en Galicia en torno al uso de los fondos públicos destinados a combatir la violencia machista. Según el documento, entre 2018 y 2022 la Xunta de Galicia dejó sin ejecutar 3,76 millones de euros del presupuesto asignado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto supone un 11,3% de los 39,7 millones asignados.

El Consello de Contas recrimina que no se aprovechen todos los recursos

El organismo fiscalizador recomienda expresamente a la Consellería competente que refuerce las políticas de prevención y sensibilización, al considerar que son herramientas esenciales para erradicar la violencia si se aplican de forma constante y transversal.

En este contexto, el director xeral de Loita Contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, ha declarado que “el número de asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género no tiene una relación directa, causa-efecto, con la intensidad de las políticas de prevención y sensibilización contra la violencia de género”.

Reacción en el movimiento feminista

Una afirmación que ha generado una fuerte reacción en el movimiento feminista gallego. “Desde la Plataforma Feminista GALERA vemos absolutamente deplorable que estas personas hagan declaraciones de este tipo y acto seguido no se les exija que rectifiquen”, ha declarado Pilar Estévez, activista y portavoz del colectivo.

Estévez considera que declaraciones como las de Barba trasladan, de forma implícita, la responsabilidad de la violencia a las propias mujeres. “No hablamos de pesca ni de trámites administrativos. Hablamos de violencia, de miedo, de muertes. Hablamos de vidas”, ha subrayado, recordando que quien ocupa cargos públicos en esta materia debe tener formación, empatía y claridad en el uso de los recursos públicos.

“Su responsabilidad es doble”, añade Estévez, “porque no gestiona un área técnica cualquiera, sino una donde muchas mujeres están en situación de vulnerabilidad”. La activista también ha reivindicado que los recursos públicos deben estar al servicio de las víctimas y garantizarles protección, independencia y acompañamiento: “Las mujeres no son responsables de la violencia que sufren. Nunca”.

Barba dice que son datos del gobierno de España

Ante la ola de críticas, Barba niega haber pronunciado esas palabras: “Nunca he dicho esas palabras. Pero además hay que mirar los datos objetivos. El Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Igualdad, establece en la evaluación policial del riesgo (VPR) que uno de los factores que más aumentan el riesgo es precisamente la ruptura de la pareja. No lo dice la Xunta de Galicia, lo dice el Gobierno de España”. Y matiza: “Ese informe analiza el período 2018–2022. Desde entonces, no solo hemos triplicado, sino que hemos quintuplicado los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género”

Por su parte, desde el BNG y el PSdeG PSOE denuncian el negacionismo de la Xunta con respecto a la violencia de género y piden el cese del director general. “Es la marca de un PP y de una Xunta de Galicia que no condena la violencia de género. Al rechazo de las ayudas que plantean los ayuntamientos en materia de prevención, su suman estas declaraciones”, subraya José Ramón Gómez Besteiro, Secretario General del Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE.