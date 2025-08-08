Yolanda Menadas 08 AGO 2025 - 15:59h.

No puede vivir en libertad porque nació en cautiverio y no sabe buscar comida o refugios por sí mismo

VigoCarmo es un oso pardo y lleva dos décadas viviendo en Vigo, pero su futuro está ahora en el aire ya que Vigozoo se ha transformado en VigoNature, un centro de interpretación de la naturaleza sin animales en cautividad.

Desde el Concello recuerdan que el cambio ha sido un proceso gradual: a los animales que había se les ha buscado un lugar más adecuado para vivir y aquellos para los que no se encontró espacio siguen en las instalaciones, como es el caso de Carmo. El objetivo ahora es localizar un refugio que sea más amplio y mejor adaptado a sus necesidades.

Nació en cautiverio y no sabe vivir en libertad

Desde el Concello se pusieron en contacto con un refugio de Asturias, pero por el momento recibieron una respuesta negativa. También de otros sitios de España. Además, no puede vivir en libertad porque nació en cautiverio y no sabe buscar comida o refugios por sí mismo. Otro hándicap es integrarse con otros grupos, donde podría no ser bienvenido y quedar maginado.

La concejala de Medio Ambiente, Nuria Rodríguez, recuerda que Carmo llegó junto a su hermano Pelayo hace 20 años. Pelayo falleció hace siete por una enfermedad. “Carmo no sabe vivir en libertad —explica—, por eso buscamos un refugio adecuado, más espacioso y donde esté mejor cuidado”.

Su casa actual

Ahora mismo, el oso vive en un recinto de mil metros cuadrados y se alimenta de carne, pescado, verduras y frutas. Esta mañana se le ha visto disfrutando del postre: un melón. Sociable, se acerca con naturalidad a las personas que se detienen frente a su instalación.

Entre los visitantes de hoy hay sentimientos encontrados: muchos lamentan que se marche después de 20 años, pero coinciden en que lo importante es resolver su traslado cuanto antes y garantizarle el mejor destino posible.

Mientras tanto, Carmo sigue en Vigo, ajeno a las gestiones sobre su futuro, descansando bajo el sol y acercándose curioso a quienes se asoman a verle.