Yolanda Menadas 08 AGO 2025 - 11:27h.

El conductor se enfrenta a dos causas penales: una por falsedad documental y otra por conducir sin licencia

La Guardia Civil investiga a un conductor residente en España que intentó hacerse pasar por titular de un permiso de conducir de la República de Serbia que resultó ser falso. El caso se destapó el pasado 26 de julio, en A Coruña, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico le dio el alto por una infracción de seguridad vial.

El hombre mostró un documento con sus datos personales y su fotografía, pero con una particularidad: estaba expedido en Serbia. Ante las dudas, los agentes lo intervinieron y lo enviaron al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de Galicia para su análisis.

Los peritos confirmaron que el permiso era falso. Y no sólo eso: las pesquisas revelaron que el investigado ya lo había utilizado en otras ocasiones para identificarse ante la administración, evitando así responder por diferentes infracciones de tráfico.

El detenido era reincidente

Tampoco era su primer problema con la ley en este ámbito. En 2023 fue condenado por conducir sin haber obtenido nunca un permiso, una conducta tipificada como delito en el artículo 384 del Código Penal. Este delito puede acarrear penas de prisión, multas o trabajos en beneficio de la comunidad.

Ahora, el conductor se enfrenta a dos causas penales: una por falsedad documental y otra por conducir sin licencia. A ello se suman las sanciones administrativas que le correspondan por las infracciones cometidas.

La Guardia Civil recuerda que conducir sin estar habilitado para ello supone un riesgo para la seguridad vial y que el GIAT se encarga, entre otras funciones, de investigar fraudes relacionados con permisos de conducción y documentación de vehículos.