Varios coches vandalizados en una zona “tranquila” de A Coruña: “No se llevaron nada”
La ausencia de robo en todos los casos apunta a un ataque vandálico, cuyo móvil sigue siendo una incógnita
A CoruñaCerca de 20 vehículos han aparecido con cristales rotos y daños en la carrocería en el barrio coruñés de Monte Alto, una zona que los vecinos describen como “tranquila”. La Policía investiga este acto vandálico, que ha desconcertado tanto a los propietarios como a los residentes, ya que en ninguno de los casos se registraron robos.
Uno de los afectados es Gael, que había dejado su coche aparcado para ir a entrenar. Fue su padre quien le avisó tras recibir un comunicado de la Policía. Asegura que no se llevaron nada, ni siquiera una sudadera ni un reproductor de música que estaban a la vista.
Mismo modus operandi con el resto de los vehículos
Eduardo, otro damnificado, dice que hay restos de sangre en la zona. Lo califica como una “gamberrada” y confirma que tampoco sustrajeron objetos de su vehículo.
Ángeles también se ha visto perjudicada. Explica que su primera opción era dejar el coche en la Casa de los Peces por la noche, aunque decidió cambiarlo de lugar y llevarlo a Monte Alto porque la consideró una zona más segura. “No era buena idea dejarlo en la Casa de los Peces tan solo”, cuenta desolada. Esta mañana se ha llevado una amarga sorpresa: los cristales rotos y una nota de la Policía dentro del habitáculo. Denuncia que le han roto un cristal y rajado la lona del maletero, pero sin llevarse nada.
Los vecinos califican el barrio de tranquilo
Entre los testigos se encuentra una pareja de vecinos que asegura vivir allí “de toda la vida”. Afirman que no entienden por qué ha ocurrido algo así. Después de revisar su propio vehículo han comprobado que no había sufrido daños.
La investigación policial continúa para esclarecer cuántos vehículos han resultado afectados y quién está detrás de estos destrozos. La ausencia de robo en todos los casos apunta a un ataque vandálico, cuyo móvil sigue siendo una incógnita.