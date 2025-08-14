Yolanda Menadas 14 AGO 2025 - 13:16h.

Un detenido ha ingresado en prisión acusado de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia de medicamentos sin autorización, cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico

Desmantelada una organización que anunciaba un retiro espiritual con drogas alucinógenas en Pedreguer, Alicante

A CoruñaLa Guardia Civil ha desmantelado en Ordes, A Coruña, uno de los principales centros de distribución de drogas sintéticas de Galicia. La operación, bautizada como Mixturas, ha permitido incautar 1.320 pastillas de MDMA y MDA, una de las mayores partidas de la historia reciente. La cifra, por sí sola, supera el total decomisado en toda la comunidad durante 2024.

El registro, autorizado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ordes, se llevó a cabo el 11 de agosto. Dentro de la vivienda, los agentes hallaron 390 comprimidos de viagra ilícita, 53 pastillas y 13 gramos de anfetamina, 100 gramos de hachís, 2 gramos de LSD, 20 gramos de marihuana, 1,3 kilos de setas alucinógenas y 78 gramos de hongos secos.

El lugar albergaba un sistema de cultivo interior con 35 plantas de cannabis y 25 litros de líquidos precursores para fabricar drogas de síntesis. En la operación también se intervinieron 20.000 euros en efectivo, un puño americano, un machete y dos dispositivos táser. Además, se detectó una conexión ilegal a la red eléctrica para mantener el invernadero de marihuana.

El olor de marihuana y el trasiego de vehículos alertaron a los vecinos

La investigación arrancó gracias a la colaboración ciudadana. Vecinos de la zona alertaron de un inusual trasiego de vehículos y de olores compatibles con el cultivo de marihuana. Tras un dispositivo de vigilancia, los agentes confirmaron un flujo constante de entradas y salidas rápidas y comprobaron que el sospechoso realizaba maniobras de contravigilancia para eludir a la policía.

El arrestado ha ingresado en prisión acusado de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia de medicamentos sin autorización, cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Con esta operación, la Guardia Civil da por desarticulado un centro que abastecía de forma constante a las comarcas de Ordes y Santiago.