Entre los detenidos hay dos hombres y una mujer de 33 años

Las sustancias incautadas han sido enviadas a laboratorios oficiales para analizar su toxicidad.

Compartir







AlicanteTres personas han sido detenidas y otras cinco investigadas por la Guardia Civil en Pedreguer (Alicante) en el marco de una operación contra una empresa que organizaba retiros espirituales donde se promovía y administraba el consumo de sustancias alucinógenas como ayahuasca, cactus de San Pedro y veneno de sapo Kambó. Los paquetes ofertados, que se publicitaban como experiencias místicas y curativas, tenían un precio medio superior a los 1.000 euros e incluían estancia, manutención y consumo de drogas.

La investigación comenzó en marzo, tras la denuncia de un afectado, y ha culminado con dos registros en fincas rurales de la localidad. Los agentes intervinieron 11 litros de ayahuasca, 117 cactus de San Pedro, varias botellas de secreciones de sapo Kambó, siete kilos de Mimosa, 368 kilos de semillas de Harmal, 945 comprimidos de Ritalín, así como dinero en efectivo y abundante documentación.

Clientes europeos y ganancias millonarias

La organización se anunciaba en internet como una empresa de referencia internacional en medicina tradicional y ostentaba premios ficticios como aval. Sus clientes llegaban de toda Europa atraídos por la promesa de “viajes astrales” y beneficios para la salud. Los retiros, de tres a cinco días, reunían hasta veinte asistentes y eran atendidos por seis empleados de la organización.

Según la Guardia Civil, el grupo celebraba varios retiros a la semana, lo que les habría permitido facturar cientos de miles de euros solo en el último año. La mayoría de los pagos se realizaban en efectivo, sin declarar y utilizando numerosas cuentas bancarias en distintos países para ocultar los ingresos.

PUEDE INTERESARTE El conductor del atropello mortal de una mujer en Madrid que sacaba un bulto del maletero dio positivo en alcohol y drogas

Laboratorio casero y riesgo para la salud

Uno de los registros se llevó a cabo en el chalé donde se realizaban los retiros. En las salas había decenas de camas para que los clientes descansaran durante los efectos de las sustancias. Los “guías espirituales” administraban los preparados sin formación sanitaria ni medios para actuar en caso de intoxicación. Las sustancias se elaboraban en un laboratorio improvisado y sin medidas higiénicas, lo que aumentaba el riesgo de efectos adversos graves.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ocho implicados y varios delitos

Entre los detenidos hay dos hombres y una mujer de 33 años, considerados cabecillas, encargados de la gestión económica y la preparación de las drogas. Los otros cinco investigados, tres hombres y dos mujeres, actuaban como guías durante las ceremonias. A todos se les imputan delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump ordena al Pentágono que utilice la fuerza militar contra los cárteles de la droga en América Latina

La operación, desarrollada por el Equipo ROCA de Calpe con apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Alicante, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Dénia. Las sustancias incautadas han sido enviadas a laboratorios oficiales para analizar su toxicidad.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.