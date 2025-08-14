Dos detenidos acusados de provocar incendios forestales en Costa da Morte, A Coruña

Los detenidos provocaban fuegos al quemar el cable del cobre robado en zonas rodeadas de árboles para no ser vistos

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, vecinos de Olveiroa (A Coruña), como supuestos autores de ocho delitos de incendios forestales en Costa da Morte.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, las detenciones se han realizado en el marco de la operación Coppair.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo Roca y el Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se inició el pasado junio por la alta frecuencia de incendios forestales con un patrón similar en zonas como Camariñas, Cee, Dumbría, Vimianzo y Zas, en la provincia de A Coruña.

Los dos hombres supuestamente provocaban fuegos al quemar el cable del cobre robado del tendido telefónico para extraer el metal y venderlo en el mercado ilícito. Quemaban en lugares apartados, rodeados de árboles para no ser vistos por testigos. Esto provocó múltiples incendios forestales que han causado daños por valor de 20.000 euros.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si los detenidos están implicados en otros hechos similares.