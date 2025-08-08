La detención se ha desarrollado en el marco de una investigación en curso: llevaban meses vigilándole

Los pirómanos son peligrosos, pero más los son los incendiarios: buscan llegar a las casas

Compartir







Un hombre ha sido detenido en Ourense como sospechoso de provocar un incendio forestal declarado la semana anterior en el municipio ourensano de Celanova. La detención se ha desarrollado en el marco de una investigación en curso y al implicado se le relaciona con otros 20 fuegos intencionados producidos entre 2024 y 2025.

Tras días marcados por las llamas que se han extendido por distintos puntos de Galicia, Han sido Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) en Ourense los que han efectuado la detención del varón, que llevaba meses bajo vigilancia.

PUEDE INTERESARTE El incendio forestal declarado el pasado martes en Tarifa ya ha sido sofocado

El detenido, sospechoso de más de una veintena de incendios en Galicia

Entre los incendios con los que se le relaciona, el último se refiere al que se registró en la parroquia de Amoroce el 31 de julio y afectó a 0,1 hectáreas de superficie rasa. Según informa la Xunta, el fuego se originó de forma intencionada, con tres focos muy próximos entre sí, presuntamente por una persona a la que en el momento de su detención le fueron intervenidos varios mecheros y papel, presumiblemente destinados a prender fuego.

Su detención se enmarca así en la investigación llevada a cabo por la UPA y centrada en los incendios forestales registrados en esta zona, donde ya se estaba realizando un seguimiento.

Al implicado se le imputa la autoría de otros 20 fuegos ocurridos en la mismo área, 13 de ellos en el año 2024 y 7 en el 2025.

En la extinción del fuego de Amoroce participaron un agente forestal, cuatro brigadas y dos motobombas.

Las diligencias por estos hechos fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Celanova. En lo que va de campaña, la UPA lleva 14 personas detenidas o investigadas cómo presuntas autoras de incendios forestales.