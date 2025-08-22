Patricia Martínez 22 AGO 2025 - 14:21h.

Ambos están investigados por imprudencias graves que provocaron dos incendios forestales

LugoLa Guardia Civil investiga a dos personas como presuntos responsables de dos incendios forestales ocurridos en la provincia. Uno de ellos es un ciudadano portugués, de 37 años de edad, y el otro, un vecino de Monterroso, de 30 años de edad, ambos investigados como supuestos autores de dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave.

Los agentes de la Guardia Civil adscritos al EMIIF, el equipo multidisciplinar de investigación de incendios forestales, iniciaron una investigación policial con el fin de esclarecer la autoría de dos incendios forestales ocurridos en los términos municipales de Folgoso do Caurel y de Monterroso, en Lugo.

Gracias a la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación de las causas de los incendios forestales, y algunos avances tecnológicos, los investigadores constataron que el origen del incendio ocurrido en Folgoso do Caurel el pasado 5 de agosto, estaba en los trabajos de aprovechamiento forestal que se realizaban en la zona con una maquina cortadora-procesadora de árboles.

En el incendio en Monterroso, ocurrido el día 6, los agentes concluyeron que tuvo su presunto origen en un escape de una quema realizada sin autorización administrativa. Las diligencias policiales de los dos incendios han sido remitidas a la Autoridad Judicial.

Seis investigados en Lugo este año por provocar incendios

En el primer semestre de este año, el EMIIF ha investigado a seis personas como autores materiales de la propagación de incendios forestales en la provincia de Lugo. La mayoría de estas personas investigadas en el primer semestre como supuestos autores de un delito de incendio forestal, lo fueron por imprudencias, siendo las causas más habituales el incumplimiento en las condiciones impuestas en la autorización o comunicación en la realización de quemas, imprudencias en trabajos forestales y dolo.