Patricia Martínez 22 AGO 2025 - 11:56h.

Salvamento Marítimo tuvo que remolcar a un barco alemán que sufrió daños en el timón

La Guardia Civil lanzó un aviso de alerta a las embarcaciones que estaban en la zona de la Costa de la Vela

PontevedraTras un verano bastante tranquilo en que la presencia de las orcas apenas se había detectado en las costas gallegas, un grupo de ellas se han dejado ver en las últimas horas en la Costa da Vela, al norte de las Islas Cíes, donde se han sucedido las interacciones con varias embarcaciones que navegaban por la zona. Hasta ahora, nunca se había detectado la presencia de estos cetáceos tan cerca de la costa.

El primer incidente se produjo en la tarde de este jueves, cuando el velero Ávila, de bandera alemana, sufrió daños en la pala del timón, y se quedó sin gobierno tras el impacto de las orcas. Los tripulantes que estaban a dos millas de la Costa da Vela, pidieron ayuda. Los navegantes, dos adultos, reportaron la situación con calma, pero la pérdida de gobierno del velero requirió una respuesta inmediata.

En la operación de rescate participó una patrullera de la Guardia Civil y a embarcación fue remolcada por la Salvador Mirach de Salvamento Marítimo hasta el puerto de Vigo, buscando cobijo en el muelle del Club Náutico.

Desde la Guardia Civil se activó además el protocolo de aviso, lanzando una alerta al resto de embarcaciones que se encontraban navegando por la zona, especialmente en torno a la playa de Barra, a quienes se informó de la presencia de estos animales. La patrullera de la Guardia Civil se encargó de mantener vigiladas a las orcas que seguían por la zona y se lanzó un mensaje especial, para avisar a todos los barcos que estaban por la zona de la presencia de estos animales.

Horas más tarde, el velero “Nemo” también alertó de otra interacción aunque en esta caso no se registraron daños materiales. A las 20:30 horas, una patrullera de la Guardia Civil continuaba auxiliando a otras embarcaciones que navegaban por esta zona, frente a las Islas Cíes, ante la presencia activa de los cetáceos. La semana pasada, ya hubo otro rescate debido también a interacciones de orcas con un barco, pero se produjo a 17 millas náuticas de la costa, no tan cerca de la costa como en esta ocasión.

Una ruta habitual para las orcas entre abril y agosto

Desde Salvamento Marítimo no han concretado el número de orcas que se pasearon en las últimas horas cerca de la costa gallega. La ruta, entre el Golfo de Vizcaya y el estrecho de Gibraltar es un recorrido ya habitual para estos animales, pero si bien se han detectado interacciones más al norte de la costa gallega, es la primera vez que se localizan en las Rías Baixas y tan cerca de la costa. En Galicia, los encuentros suelen ser más frecuentes entre abril y agosto, coincidiendo con la migración de las orcas en busca de atún rojo.

Estas interacciones no son ataques intencionados, según explican desde el Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOA), sino comportamientos relacionados con la curiosidad o el juego, especialmente entre orcas juveniles. Los cetáceos suelen centrarse en el timón, probablemente atraídos por su movimiento o sonidos, lo que puede provocar averías graves, como la rotura del timón o vías de agua.

La recomendación al encontrarse con ellas es mantener la calma y evitar tocar el timón

Las interacciones entre las orcas y los barcos son cada vez más frecuentes en la costa atlántica y generan cierta preocupación entre los navegantes, especialmente por esos daños en timones, con el peligro que supone dejar a los barcos a la deriva. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir los protocolos establecidos ante encuentros con orcas. En caso de producirse un encuentro, el GTOA recomienda no detener la embarcación, sino intentar navegar hacia aguas menos profundas y evitar tocar el timón para minimizar riesgos. También se pide notificar cualquier interacción al correo orcas@sasemar.es para mejorar el seguimiento de esta población vulnerable, y que está protegida por el Catálogo Español de Especies Amenazadas.