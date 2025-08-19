Un hombre de 63 años y vecino de Barakaldo, ha fallecido tras ser atropellado en Llanes por un turismo

Muere un ciclista al ser atropellado por un todoterreno en una carretera cerca de Torremejía, Badajoz

Un ciclista de 63 años y vecino de Barakaldo, Vizcaya, falleció esta tarde tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 1 de la AS115, en el término municipal de Llanes.

El atropello se produjo a las 17:40 horas de la tarde este martes, según informó la Guardia Civil. Es el equipo UNIS de Ribadesella quien se ha hecho cargo del caso e instruye diligencias.

Otro atropello en Badajoz

Este mismo martes, un hombre de 72 años ha muerto al ser arrollado por un todoterreno cuando circulaba en bicicleta por la carretera N-630, en el kilómetro 642, hacia Torremejía (Badajoz), en el que es el segundo atropello mortal de un ciclista en Extremadura en apenas una semana.

Según han informado desde la Guardia Civil, el siniestro ocurrió sobre las 12:35 horas del lunes y el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

Atropellos mortales en Extremadura

Se trata del segundo atropello mortal a un ciclista en Extremadura en apenas una semana, pues en la madrugada del pasado miércoles perdía la vida otro hombre, de 64 años, cuando se dirigía hacia la localidad de Casar de Cáceres en bicicleta por la carretera CC-323 y donde el conductor del vehículo se dio a la fuga.

Un día después, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 32 años al que se atribuyen la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercer delito por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas.