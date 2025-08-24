La Xunta de Galicia recomienda extremar las medidas preventivas ante la dermatosis nodular contagiosa en animales bovinos

Se pide limpiar y desinfectar los vehículos de origen antes y después del traslado y mantener las explotaciones en un "óptimo" estado de higiene

Compartir







La Xunta de Galicia ha recomendado este domingo extremar las medidas preventivas ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y que se evite trasladar animales bovinos desde zonas próximas a focos detectados en países europeos como Francia e Italia.

La Consellería de Medio Rural ha instado, en una nota de prensa, a incrementar las medidas de bioseguridad, tanto en los traslados de animales desde estos países, como en las propias explotaciones.

PUEDE INTERESARTE Alertan de la presencia de bacterias en una crema vendida en España que podría producir infecciones

Detectar cualquier síntoma y comunicarlo lo más rápido posible

En concreto, ha llamado a limpiar y desinfectar los vehículos de origen antes y después del traslado y mantener las explotaciones en un "óptimo" estado de higiene, evitando acumular materia orgánica y las zonas de proliferación de insectos, con repelentes y desinfectantes en las épocas de mayor abundancia.

También se debe intensificar la vigilancia pasiva diaria para detectar cualquier síntoma y comunicarlo lo más rápido posible.

Todos los servicios veterinarios oficiales y demás agentes del sector han sido informados de esta situación y se está realizando una campaña de concienciación con los operadores que transportan ganado desde los países afectados, así como un plan de control respecto a los animales trasladados para minimizar el riesgo de entrada en Galicia.

PUEDE INTERESARTE Cremas solares y su impacto en la salud de los adolescentes

Transmisión a través de insectos

La DNC es una enfermedad vírica producida por un poxvirus que afecta al ganado bovino y se transmite principalmente a través de insectos que actúan como vectores, como mosquitos, moscas y garrapatas. También se puede transmitir por contacto directo entre animales por medio de costras y lesiones cutáneas, saliva o leche, aunque esa vía es menos eficaz.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La enfermedad no afecta a las personas ni por contacto directo con los animales ni por el consumo de sus productos o por vectores transmisores. El pasado junio, la DNC fue notificada en Italia y Francia, donde se siguen detectando focos en las zonas inicialmente afectadas, por lo que el riesgo de aparición de la enfermedad en España es muy alto, tal y como informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Su detección implica el sacrificio de los animales afectados y el vacío sanitario de la explotación.