La Xunta de Galicia recomienda extremar las medidas preventivas ante la dermatosis nodular contagiosa en animales bovinos
Se pide limpiar y desinfectar los vehículos de origen antes y después del traslado y mantener las explotaciones en un "óptimo" estado de higiene
La Xunta de Galicia ha recomendado este domingo extremar las medidas preventivas ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y que se evite trasladar animales bovinos desde zonas próximas a focos detectados en países europeos como Francia e Italia.
La Consellería de Medio Rural ha instado, en una nota de prensa, a incrementar las medidas de bioseguridad, tanto en los traslados de animales desde estos países, como en las propias explotaciones.
Detectar cualquier síntoma y comunicarlo lo más rápido posible
En concreto, ha llamado a limpiar y desinfectar los vehículos de origen antes y después del traslado y mantener las explotaciones en un "óptimo" estado de higiene, evitando acumular materia orgánica y las zonas de proliferación de insectos, con repelentes y desinfectantes en las épocas de mayor abundancia.
También se debe intensificar la vigilancia pasiva diaria para detectar cualquier síntoma y comunicarlo lo más rápido posible.
Todos los servicios veterinarios oficiales y demás agentes del sector han sido informados de esta situación y se está realizando una campaña de concienciación con los operadores que transportan ganado desde los países afectados, así como un plan de control respecto a los animales trasladados para minimizar el riesgo de entrada en Galicia.
Transmisión a través de insectos
La DNC es una enfermedad vírica producida por un poxvirus que afecta al ganado bovino y se transmite principalmente a través de insectos que actúan como vectores, como mosquitos, moscas y garrapatas. También se puede transmitir por contacto directo entre animales por medio de costras y lesiones cutáneas, saliva o leche, aunque esa vía es menos eficaz.
La enfermedad no afecta a las personas ni por contacto directo con los animales ni por el consumo de sus productos o por vectores transmisores. El pasado junio, la DNC fue notificada en Italia y Francia, donde se siguen detectando focos en las zonas inicialmente afectadas, por lo que el riesgo de aparición de la enfermedad en España es muy alto, tal y como informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Su detección implica el sacrificio de los animales afectados y el vacío sanitario de la explotación.