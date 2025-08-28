El perro más juguetón de Santiago que se entretiene con los turistas

Patricia Martínez 28 AGO 2025 - 07:00h.

El perro pasa la tarde jugando con todo aquel que le lanza la pelota al balcón donde está

El vídeo, compartido por una usuaria, acumula casi dos millones de visualizaciones

Santiago de CompostelaRecorriendo las empedradas calles del casco vello compostelano, abarrotadas estos días de turistas y peregrinos, se esconde el perro probablemente mas juguetón de la capital gallega.

En la primera planta de uno de los edificios ubicados en la céntrica rúa do Franco, se asoma al balcón un perro, que se ha convertido en estos últimos días en una atracción para los compostelanos y también para visitantes.

El animal, un border collie, ha encontrado unos peculiares compañeros de juegos, en los visitantes que pasean por esta calle y que han decidido unirse a sus juegos.

Fue la usuaria evampuig, quien lanzó a la fama viral a este border collie, compartiendo en TikTok un vídeo en el que se puede ver la divertida forma de entretenerse del perro, que a ratos observa el ambiente de la calle, y a ratos se divierte jugando a la pelota con los viandantes.

El animal pasa el rato lanzando a la calle una pelota amarilla, hasta que alguien, cómplice de sus juegos, se une y se la devuelve al balc�ón y vuelta a empezar, lanzándola de nuevo.

"Te queremos, perrito", ha escrito la joven en la descripción del vídeo, que acumula ya mas de millón y medio de visualizaciones, mientras se repiten los comentarios de quienes pasarían la tarde tirándole la pelota; "ahora quiero pasar por ahí para jugar con él... y no vivo allí" o "ya tengo motivo para visitar Santiago de Compostela de nuevo" se puede leer, o quienes recuerdan la naturaleza juguetona de los border collie: "jamás se cansan de jugar y menos con una pelota" recuerdan.