Fue un particular quien dio la voz de alarma al observar una planeadora amarrada a una batea frente a la playa de Carragueiros, en Boiro

Salvamento Marítimo ha localizado el cuerpo del hombre flotando en la misma zona de la batea

Compartir







Salvamento Marítimo ha encontrado en la madrugada del sábado el cadáver del tripulante de una embarcación en el municipio de Boiro (A Coruña) que llevaba varias horas desaparecido.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Galicia, un particular contactó con ellos pasadas las 21:00 horas del viernes y explicó que estaba observando una planeadora amarrada a una batea frente a la playa de Carragueiros, en Boiro.

No había nadie en su interior y tampoco se veía a ninguna persona en los alrededores, según el reporte del particular.

Localización del cuerpo del fallecido

Tras conocer los hechos, el 112 avisó a Salvamento Marítimo, Servicio de Guardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y la Protección Civil de Boiro.

Salvamento Mar�ítimo informó de que estaban buscando a la persona por la zona, ante la posibilidad de que hubiese caído al mar.

Poco después de las 0:30 horas, han confirmado que han localizado el cuerpo del hombre flotando en la misma zona de la batea.