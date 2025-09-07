Redacción Galicia Europa Press 07 SEP 2025 - 11:28h.

El fuego se declaró en la parroquia de Casaio, que ya sufrió otro incendio en agosto con 5.300 hectáreas calcinadas

Las llamas se iniciaron este 6 de septiembre encima de la antigua mina de wolframio de Valborraz, según vecinos

OurenseEl incendio declarado en Carballeda de Valdeorras (Ourense) vuelve a sembrar el miedo en el territorio, al igual que reviven el infierno en Castilla y León. El fuerte viento complica su extinción y ya ha quemado 500 hectáreas.

Es la última cifra que ha aportado la Xunta de Galicia a las 9:04 horas, tras originarse el fuego forestal este 6 de septiembre a las 14:56 horas. La región gallega ya sufrió sus tres mayores incendios en agosto.

Ahora, las llamas han regresado a la parroquia de Casaio, concretamente, donde las rachas que soplan en esta jornada dificultan las labores de las decenas de medios terrestres y aéreos.

Hay movilizados 18 agentes, 22 brigadas, tres técnicos, 21 motobombas, cuatro palas y tres unidades técnicas de apoyo. Además de seis helicópteros y cuatro aviones para echar agua.

Encima de la antigua mina de wolframio

Fuentes vecinales apuntan que el incendio comenzó encima de la antigua mina de wolframio de Valborraz. Además, indican que, en la madrugada, se estaba extendiendo e incluso "amenazando" a la aldea.

Esta parroquia ya sufrió otro fuego el mes pasado, que arrasó 5.300 hectáreas, según las cifras de la Xunta. Se produjo en las montañas de Trevinca. No obstante, en aquella ocasión procedía de Porto, en Zamora.

Las llamas atravesaron la frontera con Ourense y, por eso afectaron al municipio gallego. Esta vez, el origen ha sido distinto, como trasladan fuentes de Medio Rural, pues directamente se declaró Carballeda de Valdeorras.