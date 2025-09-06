A la una de la tarde se declaraba en Garcibuey (Salamanca) un incendio junto a la carretera SA-220

León registra cuatro nuevos incendios originados en un lapso de hora y media

Compartir







Los incendios forestales declarados este sábado en Castromil, entre Zamora y Ourense, y Garcibuey, en la provincia de Salamanca, y que se han elevado a nivel 2 y 1 de gravedad, han roto con la evolución favorable de la situación en Castilla y León, en una jornada de mucha preocupación por el viento y en la que se han iniciado otra docena de fuegos de menor gravedad.

La mayor inquietud la ha generado el incendio de Castromil, según los primeros indicios intencionado, que se iniciaba a las once de la mañana y se elevaba a nivel 2 de gravedad ante el fuerte viento, que avivaba las llamas y las acercaba a esta localidad, mitad en Zamora, mitad en Ourense, que ha tenido que confinarse.

PUEDE INTERESARTE Dos muertos y un herido grave tras un tiroteo con un rifle contra un bar en una urbanización de Carmona, Sevilla

La mejora del viento, que ha rebajado su intensidad, y el trabajo de un amplio operativo de extinción, con 50 medios movilizados en total, 17 de ellos aéreos, ha evitado que las llamas llegasen al municipio, además de favorecer una evolución positiva, y a media tarde ya no presentaba llama y estaba casi perimetrado.

El trabajo por la noche seguirá siendo intenso, pues se registran reproducciones, pero se espera que amaine el viento e incluso que llegue lluvia, lo que ayudará a controlar un fuego que, según las primeras estimaciones, ha calcinado unas 400 hectáreas.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre de 41 años por agresión sexual a su expareja en un parque de Vitoria, Álava

Susto en Salamanca

A la una de la tarde se declaraba en Garcibuey (Salamanca) un incendio junto a la carretera SA-220, en una zona de mucha vegetación, lo que unido al viento -y previsión de inestabilidad hasta última hora del día- han llevado a la Junta ha declarar el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A media tarde la Consejería de Medio Ambiente ha informado de que ya no tenía llama activa, y que el operativo de incendios -que ha llegado a movilizar una treintena de medios, 5 aéreos- estaba repasando todo el perímetro en busca de puntos calientes, lo que ha permitido bajarlo a nivel cero de peligrosidad.

En Salamanca también se han declarado este sábado otros dos incendios, de nivel cero, en Topasy en Gomecello, es último por efecto de un fuego en un vehículo, que están extinguidos.