Patricia Martínez 12 SEP 2025 - 07:00h.

Almudena dirige las asambleas dominicales, ante la falta de sacerdotes, en varias parroquias de Pontevedra

Por primera vez aparece su nombramiento en la página web del Obispado, dando visibilidad a una tarea en la que lleva más de 20 años

PontevedraAlmudena aparece con una sonrisa saludando uno a uno a todos los feligreses que la esperan cada semana en la iglesia de Meder, en Salvaterra do Miño. Los conoce a todos, porque “son muchos años”, dice, los que lleva a su lado. Y lo primero que aclara es que ella no da “misas”. “Yo soy una seglar”, explica, que “lo que hago es dirigir las asambleas dominicales -porque no se le pueden llamar misas- , en ausencia de sacerdotes”.

Cada domingo se reúnen en la iglesia, leen las escrituras, hay una homilía, y distribuyen las hostias consagradas previamente por el párroco de la iglesia. Tampoco falta la música. Almudena Suarez lleva más de 20 años realizando esta labor por convicción, por pura vocación, "más allá de la falta de curas", insiste.

Es la primera y la única mujer autorizada por el Obispado de Tui-Vigo para apoyar los domingos cuando no hay sacerdotes titulares. Le pidieron si quería colaborar, y no lo dudó. “Eso fue hace más de 21 años”, recuerda. Y desde entonces ha seguido colaborando, en esta tarea, que para ella es su vocación. Empezó con cinco parroquias, y ahora lleva siete.

Ahora el Obispado de Tui-Vigo reconoce su tarea, publicando su nombramiento en la web

Aunque lo llevaba haciendo más de 20 años, ahora por primera vez aparece su nombramiento en la página web del Obispado, dando visibilidad por fin a una tarea que hasta ahora pocos conocían.

Almudena insiste en la importancia del papel de los laicos en la iglesia, “nosotros somos la mayoría y también tenemos que tomarnos en serio nuestra fe” reitera. “Yo me siento llamada a hacer esto, pues colaboro como puedo”, y así garantiza que cada domingo su comunidad se reuna. “Con ellos he vivido mucho”, recuerda, ”como la muerte de mi padre” y es en esta tarea donde se siente realizada, como afirma.

“La mujer siempre ha estado en la iglesia” cuenta una de sus feligresas que acude cada domingo a escucharla, aunque “de manera más oculta, pero siembre han estado, y que tenga presencia nos parece muy bien, puede brillar por sí misma, haya o no haya curas” relata.

Al principio su familia era reacia a que fuera por las parroquias por si la gente no lo entendía, pero “nada más lejos de la realidad. La acogida fue y sigue siendo fabulosa” insiste. Almudena compagina su tarea en la iglesia con su trabajo como profesora, dando clase en un instituto. “No estábamos acostumbrados a una mujer aquí, pero nos acostumbramos y se nos ha metido en el corazón” confiesan algunos de los feligreses, a las puertas de la iglesia. “Es alegre, es directa, explica muy bien todo y estamos deseando que llegue el domingo para escucharla” cuentan, antes de despedirse hasta el siguiente domingo.