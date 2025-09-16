Un hombre, indocumentado y de aproximadamente 60 años, ha sido atropellado en el Paseo de la Castellana por un autobús urbano

Un hombre ha sido atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana, en la zona de Tetuán. Los servicios de emergencia que se han trasladado hasta el lugar para atender al herido han conseguido estabilizarle en el mismo sitio.

A través de sus redes sociales, Emergencias Madrid, ha informado de que un hombre ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un autobús que circulaba por la zona. Se desconoce la identidad del hombre. Por el momento solo se conoce que tiene 60 años.

Los sanitarios atendieron al herido y consiguieron estabilizarle, pero ha tenido que ser trasladado en ambulancia hasta e Hospital de la Paz, donde está siendo atendido. Se desconoce su pronóstico, pero llegó grave al centro sanitario donde aún permanece a la espera de que se conozca más datos sobre el atropellado.

Un dispositivo del cuerpo de la Policía de Madrid se ha trasladado hasta la zona donde se ha producido el atropello para regular el tráfico. Además, otros agentes se encargaron de escoltar el vehículo sanitario donde el varón fue trasladado hasta el hospital con rapidez. La policía ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido.

En el mismo post publicado en la red social ‘X’ de Emergencias Madrid, uno de los responsables comunica lo ocurrido y ofrece la última información del atropello junto las imágenes de la actuación de los sanitarios y los agentes que se desplazaron hasta Tetuán.

"Presentaba traumatismo cranencefálico severo y traumatismo terrácico severo. en todo momento hemodinámicamente estable. El traumatismo torácico presentaba respiración paradójica por un bolet postal y presentaba enfisema, por lo tanto ha habido que drenarlo colocando un tubo de tórax. Se aísla vía aérea, se estabiliza y se traslada con preaviso hospitalario como código poli trauma al hospital de La Paz".