Galicia encadena doce años de incremento en el uso de los fármacos antidepresivos

Tras la pandemia los trastornos mentales aumentaron un 29%

La pandemia contribuyó a avivar o en algunos casos directamente a visibilizar los problemas de salud mental de los gallegos. El consumo de antidepresivos vuelve a marcar un nuevo máximo en la comunidad durante 2024, doce años consecutivos de incremento en el uso de fármacos antidepresivos, al igual que también ha aumentado el uso de sedantes o hipnóticos, se trata de pastillas empleadas para combatir la ansiedad, el estrés o las dificultades para dormir y descansar.

Antes del covid Galicia solía ocupar la segunda posición en el uso de antidepresivos por detrás de Asturias, pero tras la pandemia esto cambió. Ahora mismo los gallegos consumen un 52% más de antidepresivos que la media estatal.

Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad elevan el consumo de antidepresivos en la comunidad autónoma gallega a 163,32 dosis diarias por cada mil habitantes, un 76,3% más que en el año 2012.

El elevado grado de envejecimiento es una de las razones del consumo de antidepresivos

Tanto Galicia como Asturias comparten un rasgo común: El elevado grado de envejecimiento de sus poblaciones. Conforme las personas son más mayores, más se medican, y también más antidepresivos consumen, según los facultativos de Atención Primaria, quienes primero les atienden.

Las personas que padecen de depresión o de ansiedad, unos de los diagnósticos más habituales, han aumentado estos años post-pandemia. Los gallegos con trastornos mentales diagnosticados se han duplicado en los últimos diez años. Si contásemos sólo desde la pandemia, según datos de Sanidad han aumentado un 29%. Según datos de la Consellería de Sanidade, casi diez mil gallegos esperaban al cierre del año pasado una media de casi tres meses por una consulta externa con un psiquiatra del Sergas. También las clínicas de psicología seguían teniendo listas de espera, aún teniendo en cuenta que no todo el mundo puede permitirse pagar una clínica privada.

Casi ocho mil gallegos de 16 años en adelante han revelado, en un informe de la Consellería de Sanidade elaborado en 2023 a través de una encuesta, que el 27% de la población está en riesgo de mala salud mental. Sobre todo jóvenes y mujeres, quienes más consumen antidepresivos. Revela también este informe que un 37% de los gallegos tomaron alguna vez en su vida, relajantes, tranquilizantes o pastillas para dormir.