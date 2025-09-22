Jorge Bergantiños 22 SEP 2025 - 03:00h.

Para que el niño pudiese acudir con normalidad al colegio, necesitaba un enfermero, debido a la traqueostomía que porta el menor desde los dos meses de vida

Tras casi un año desde que sus padres solicitaron la escolarización, esta semana Hugo, de ocho años, ha podido disfrutar de su primer día de colegio

Compartir







Laracha, A CoruñaLos padres de Hugo, un niño de ocho años de Laracha, sentían que era el momento, que su desgaste diario debía terminar. El pasado miércoles, la espera para que su hijo fuese por primera vez al colegio terminó. El enfermero que necesitaban para atender al pequeño durante su día a día en el CEIP de Caión, había llegado y por tanto, Hugo ya podía ser como todos los chicos de su edad. El menor, porta desde los dos meses de vida una traqueostomía, lo que requiere una vigilancia continua, además de la realización de aspiraciones y limpiezas y la resolución de posibles urgencias.

La familia vio la luz al final de un túnel que se prolongaba durante casi un año, desde el momento en el que decidieron solicitar la escolarización de su pequeño, con unos informes en los que avalan la necesidad de esos cuidados. Una luz igual de radiante que las sonrisas de todos los presentes en la bienvenida que le dio su nuevo colegio a Hugo, sus padres, profesores y compañeros, se contagiaron de la ilusión que demostró el pequeño en sus primeros pasos por el centro escolar.

En un vídeo publicado en las redes sociales del centro, se puede ver cómo el niño acude con sus padres y es recibido por los compañeros con un pasillo de aplausos, posteriormente con una actuación del profesor de música Jose Carballido y finalmente con abrazos de sus nuevos amigos. En la entrada se podía ver un cartel con la frase “Benvido Hugo” en letras mayúsculas pintado en multitud de colores acompañado de las firmas de los generosos artistas que lo colorearon, las caras que se cruzará Hugo cada día de esta su nueva vida. Para el director del CEIP de Caión José Roca "es un orgullo poder recibirle. Hasta el recurso de la familia no teníamos la capacidad de atenderle en una emergencia. Intentaremos que su paso por la escuela sea provechoso. Hay que fomentar la inclusión."

La lucha de los padres

Hugo llevaba dos años de escolarización desde casa pero se estaba “perdiendo mucho” según sus padres. Su situación inmunológica había mejorado, por tanto era el momento. Los progenitores del menor comenzaron hace casi un año, un largo proceso burocrático, se pusieron en contacto con la Xunta de Galicia y recientemente la Consellería de Educación , les comunicó que iniciaban ese trámite para que Hugo pudiese ir al colegio lo antes posible.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La situación no incitaba a la esperanza, Inés, la madre, nos transmitía hace días que era “desesperante, esa es la realidad y todo esta pelea cansa, cada día que pasa notamos como desgasta”. Una lucha que queda atrás en el tiempo, así lo reflejan las lágrimas de madre que afloran cuando Inés ve como su hijo Hugo entra en el CEIP de Caión y es uno más por fin.