15 SEP 2025 - 04:00h.

Sus padres solicitaron hace casi un año su escolarización y los informes avalan la necesidad de la enfermera

La Xunta de Galicia ha iniciado los trámites para que se incorpore cuanto antes, pero su familia denuncia que "no hay plazos"

Laracha, A CoruñaHugo tiene ocho años pero hasta ahora nunca ha podido ir al colegio como el resto de los niños de edad. Este pequeño de Laracha porta desde que tenía solo dos meses de edad una traqueostomía. Esto implica que requiere vigilancia continua, además de la realización de aspiraciones y limpiezas y la resolución de posibles urgencias. Además, el pequeño toma su alimentación y medicación a través de un botón gástrico, que conecta con su estómago y que debe ser manipulado siguiendo pautas rigurosas. Por todo ello, para que Hugo vaya al colegio, necesita una enfermera. Así lo dictaminaron diferentes informes médicos y así lo entienden sus padres.

Tras dos años de escolarización en casa, sus padres tomaron la decisión de mandarlo al colegio “porque se está perdiendo mucho” cuentan. Su situación inmunológica ha mejorado en este tiempo y entendieron que “era el momento” .

Desde hace casi un año, sus padres han pasado por numerosos trámites, solicitudes y hasta tribunales médicos para constatar que Hugo podía ir a clase con los demás niños, pero que "necesitaba una enfermera toda la jornada escolar".

Y esta misma semana Hugo debería haber empezado sus clases en el colegio de Caión, un centro pequeño y adaptado al entorno que el niño necesita pero no pudo hacerlo, porque esa enfermera no ha llegado, tal y como denuncia Inés, su madre, "a pesar de que la Xunta de Galicia tiene constancia de este proceso de escolarización desde hace muchos meses".

La Xunta inicia los trámites para que se incorpore cuanto antes, pero no hay enfermeras en lista

Tras insistir en su petición, la Consellería de Educación se puso por fin en contacto con Inés, la madre madre de Hugo para comunicarles que iniciaban los trámites para que se incorpore lo antes posible una enfermera, pero la solución, que al principio parecía por fin un poco de luz en este proceso, como denuncia de nuevo Inés, no tiene fecha: “no hay plazos, y seguimos esperando, porque nos dicen ahora que no hay enfermeras en lista, tienen que tirar del Sergas o del SEPE, y esto implica que se va a retrasar aún más el proceso”.

Así, solo les queda esperar, y seguir luchando para que se agilicen los trámites: “Cada día que pasa, sigue en casa, sin cole, y sin una solución real”, lamenta Inés. “Nuestro día a día desgasta, esa es la realidad y todo esta pelea cansa, cada día que pasa notamos como desgasta” añade Inés, que a pesar de la que define como “situación desesperante” tiene claro que no va a parar hasta que Hugo pueda ir al colegio, como el resto de niños de su edad.