Patricia Martínez 25 SEP 2025 - 12:38h.

El autor del secuestro parental huyó con la niña primero a Portugal y posteriormente a Rumanía

Buscan a un hombre que se llevó a su hija por la fuerza de Ferrol tras disparar al aire

Compartir







FerrolLa Policía Nacional ha conseguido liberar a una niña, secuestrada por su padre en Ferrol a punta de pistola, después de que huyera con ella a Rumanía el pasado mes de junio. La operación policial culminó con la detención del padre en Alemania, mientras que la menor ya está de nuevo con su madre.

La Policía Nacional ha finalizado con éxito la investigación y el amplio operativo internacional iniciado tras el secuestro parental de una menor ocurrido en el barrio ferrolano de Caranza el pasado mes de junio.

El secuestro se produjo la tarde del 12 de junio. El padre de la niña y un acompañante abordaron a la madre y a su actual pareja en plena calle, en el barrio ferrolano de Caranza. Los asaltantes se bajaron de un vehículo, esgrimiendo un arma de fuego con la que amenazaron a la madre para arrebatarle a la menor y llevársela con ellos. La menor se encontraba llorando y sujeta a su madre presa del pánico. Pero el padre y su acompañante lograron arrebatarle la niña de los brazos de la madre, y la metieron a la fuerza en el coche. Después, los agresores dispararon al aire en varias ocasiones antes de huir a gran velocidad del lugar, atemorizando a los vecinos.

Amplio dispositivo internacional para dar con el paradero del padre y la menor

Tras la huida, el padre, que ya estaba siendo buscado por las autoridades españolas por múltiples delitos, huyó con la niña, primero hacia Portugal. Las fuerzas de seguridad establecieron en aquel momento un amplio dispositivo policial para intentar localizarlo, ya que se tenía la sospecha de que habría escapado al país vecino, pero no pudo ser interceptado.

Dos días después, el padre emprendió un nuevo traslado desde Portugal hacia Alemania, país donde los investigadores tenían la constancia de que desarrollaba actividades delictivas y donde residían algunos de sus familiares. Desde ese país, el hombre se trasladó semanas después a Rumanía.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los agentes localizaron a la menor cuando estaba con su abuela paterna

La investigación, liderada por la comisaría de Ferrol-Narón, activó una intensa actividad de cooperación judicial, y colaboración con la policial internacional. Este intenso trabajo permitió que el pasado 11 de septiembre, los investigadores consiguieran localizar a la menor en la ciudad de Bucarest, en Rumanía, cuando estaba en compañía de su abuela paterna.

Pocas horas después, el padre de la niña fue detenido cuando intentaba huir nuevamente hacia Alemania. Actualmente el padre se encuentra bajo custodia a la espera de los trámites judiciales correspondientes, mientras que la menor ya ha sido puesta a salvo y está de nuevo con su madre.