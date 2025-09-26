Patricia Martínez 26 SEP 2025 - 15:52h.

Los feriantes denuncian un veto que ya sucedió en 2024 y en las fiestas de San Benito del pasado mes de julio

El Ayuntamiento de Porriño insiste en que solo están cumpliendo la ley

O PorriñoUn grupo de feriantes que tenían previsto montar sus atracciones en las próximas fiestas del Cristo de O Porriño han denunciado “irregularidades, improvisación y resoluciones administrativas sin sustento legal” por parte del Ayuntamiento, acusando al gobierno municipal de incumplir sus propias bases: “Deja a la villa sin atracciones de feria por segundo año consecutivo”, denuncian.

Las fiestas del Cristo de Porriño se celebran desde el 26 de septiembre al 3 de octubre y cuentan con un programa de actividades y actuaciones musicales, verbenas, y espectáculos infantiles, pero no tendrán ninguna atracción funcionando, como también sucedió en las fiestas de San Benito de este pasado mes de julio.

En un comunicado, la Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia, Emafega, ha criticado las “decisiones injustificadas” del alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, “que impiden la instalación de las atracciones, mientras que en el resto de Galicia la misma documentación es aceptada sin problema”.

Denuncian un "cúmulo de irregularidades e improvisación"

“El Ayuntamiento de O Porriño vuelve a situarse en el centro de la polémica por su gestión de las atracciones de feria. Lo que debería haber sido un procedimiento transparente y garantista se ha convertido en un cúmulo de irregularidades, improvisación y resoluciones administrativas sin sustento legal que perjudican gravemente a los feriantes y, en última instancia, a la ciudadanía que acude a las fiestas”, lamentan desde Emafega.

Al respecto, ha recordado que el año pasado las atracciones pudieron montarse pero se prohibió su apertura. Este año no podrán instalarse, “con la única excepción de una atracción concreta cuya aceptación contrasta con el rechazo generalizado al resto”.

En su lugar, el Ayuntamiento apuesta por hinchables y otro tipo de actividades, que según denuncian los feriantes, “podrán entretener puntualmente, pero no sustituyen ni pueden compararse con el papel de las atracciones de feria, parte inseparable de la identidad de las fiestas”, como reivindican.

Los feriantes han explicado que el Ayuntamiento primero rechazó las alegaciones de Emagefa a las bases para la adjudicación de las atracciones, para luego acabar incumpliendo sus propias bases, ya que “en ellas se establece que sólo podía haber un único requerimiento de subsanación, pero se enviaron dos”, como han asegurado.

Además, han subrayado que la resolución fue notificada el mismo día en que, según las bases, ya tenían que estar montadas y autorizadas las atracciones. Por todo ello, han tachado de "caótica y discriminatoria" la gestión del gobierno local, "que lleva dos años consecutivos privando a O Porriño de sus atracciones".

El ayuntamiento insiste en que solo cumplen la ley

El pasado mes de julio, los feriantes ya se habían encontrado con el mismo freno a sus pretensiones de instalar las atracciones en las fiestas de San Benito de la localidad. Entonces, ya denunciaron lo sucedido, señalando que no era un caso aislado, “sino la confirmación de un patrón de hostigamiento institucional deliberado, repetido ya en el año 2024″, recordando además que ya el año pasado a varias atracciones ya instaladas en fiestas de la localidad se les impidió la apertura por supuesta “falta de seguridad”.

Desde el ayuntamiento porriñés han reiterado en varias ocasiones que con estas decisiones solo cumplen la ley: “No sé qué hacen otros ayuntamientos, pero en O Porriño si no cumplen con la legislación, no pueden operar”, ha recordado el alcalde de la localidad hace unas semanas.

Más fiestas sin atracciones instaladas desde el accidente mortal del año pasado

El de O Porriño no es el único ayuntamiento donde se ha impedido o limitado la instalación de atracciones de feria en los últimos meses. Los problemas para los feriantes comenzaron tras el accidente mortal ocurrido en una atracción del Saltamontes, instalada en las fiestas del barrio de Matamá, en Vigo en agosto del año pasado. El procedimiento judicial relacionado con este accidente todavia sigue abierto.

Desde entonces, ayuntamientos como el de Vigo han limitado la presencia de las atracciones en fiestas tan populares como las del barrio de Coia o Bouzas, donde no ha habido posibilidad de instalar atracciones este verano. Los feriantes llegaron a acusar al gobierno de Abel Caballero de “veto encubierto” y de "incomprensible bloqueo" por parte del Concello de Vigo para la instalación de atracciones en las fiestas de la ciudad. Desde el Concello vigués se insistió entonces en que solo estaban cumpliendo de manera rigurosa la legalidad vigente, y la normativa de seguridad, pero los feriantes llevan meses denunciando que no entienden cómo en algunos ayuntamientos se autorizan las atracciones mientras que en otros no es posible para ellos trabajar, con las mismas condiciones.