Patricia Martínez 05 OCT 2025 - 05:00h.

Los vecinos se concentrarán este domingo para pedir soluciones a las administraciones

Plaga de moscas en Galicia: ¿cuáles son las causas de este fenómeno que “viene para quedarse”?

Tomiño, PontevedraLas moscas son prácticamente el único tema de conversación desde hace varias semanas, entre los vecinos de Amorín, una parroquia de Tomiño, en Pontevedra. Llegaron en agosto, con la ola de calor, “y aquí siguen”, cuenta desesperada Julia, una de las vecinas más afectadas. Julia las sufre en su casa, donde las saca “casi a paladas”, y también en el trabajo.

Tiene una tienda de ultramarinos donde aguanta todo el día, “como puede, con casi todas la ventanas cerradas, y tiras atrapamoscas por cada esquina”, y con mosquiteras y mucha paciencia que se le va acabando, porque el tiempo pasa, y las moscas siguen molestando. En su tienda cuenta, nunca habían vendido tantos insecticidas ni tiras atrapamoscas, son los productos más buscados desde hace un mes: “yo llevo aquí 40 años y nunca vi nada igual”, apunta.

“Todo el mundo teníamos vacas, animales en casa y nunca había pasado algo así” comenta resignada esta vecina. “Haces una churrascada en casa o una comida con amigos, y es poner la comida en la mesa, y vienen todas las moscas de golpe”, se quejan en esta parroquia de Tomiño. La desesperación de algunos vecinos está planteando cambiar de vida: “Hay vecinos que se plantean vender la casa y mudarse”, lamenta esta vecina.

Varias plagas más en este Concello sin que se aclaren las posibles soluciones

El problema no es nuevo para los vecinos de Tomiño. En esta localidad del sur de Pontevedra, plagada de plantaciones y cultivos agrícolas, llevan sufriendo esta plaga de manera intermitente desde hace varios años. En cuanto llega una temporada de calor, llegan las moscas a algunos barrios, y los vecinos están hartos. Sucedió el año pasado y también esta pasada primavera, y de nuevo la plaga se repitió hace solo un mes, cuando le tocó sufrirla a la parroquia de Forcadela. Allí, algunos negocios, tuvieron que llegar a cerrar, como le sucedió a Ana Belén Rodríguez que tuvo que cerrar durante varios días su restaurante.

El Concello de Tomiño atribuyó ese episodio a unos depósitos de abono que localizó la Policía Local en unas parcelas de cultivo. El gobierno local remitió entonces a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia el acta de inspección elaborada por la Policía Local, solicitando “la adopción inmediata de las medidas de inspección y control necesarias para poner fin a esta situación y evitar su repetición en el futuro”. Pero la situación, un mes más tarde, y de nuevo con unos días de calor, se está repitiendo, ahora en otra zona del pueblo.

El Ayuntamiento ha recordado en varias ocasiones que la inspección y control de la nutrición sostenible de los suelos agrarios es una competencia autonómica, no de los concellos. Y por eso le ha pedido en numerosas ocasiones que se tomaran medidas. Ahora son los vecinos de Amorín los que sufren la invasión de los insectos y tampoco saben el origen, pero urgen una solución.

“¿Tienes moscas? ¡Únete!” Los vecinos convocan una concentración en busca de soluciones

Por ello, la asociación de vecinos de Carregal, barrio al que pertenece Amorín, ha convocado una concentración para este próximo domingo 5 de octubre, bajo el lema «Non máis moscas. Sí a solución». La concentración comenzará a las 11.00 horas en el recinto de fiestas de Carregal. Desde la asociación insisten en que no buscan culpables, “sino soluciones”.

Después de varios años sufriendo varias plagas de moscas, creen que ha llegado el momento de unirse y llevar a cabo las acciones pertinentes para que las administraciones busquen una solución a este grave problema, anuncian. “Por la salud, por la dignidad y por poder vivir en nuestras casas”, insisten en su llamamiento a la movilización de los vecinos.