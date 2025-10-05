Los técnicos buscan el origen del brote de dermatosis nodular en Girona: inspeccionan 800 granjas

El primer caso identificado en España de dermatosis nodular, en una granja de Girona, obliga a sacrificar a 123 animales

La enfermedad, muy contagiosa entre el ganado bovino y de obligada declaración, no se transmite a personas

GironaLos técnicos han comenzado los trabajos para determinar el origen del brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una explotación ganadera de Girona, primer caso identificado en España de esta enfermedad, que ha obligado al sacrificio de 123 animales, y se ha iniciado la inspección de unos 93.000 animales de unas 800 granjas de la zona para contenerlo.

El departamento catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación informó de la presencia de la enfermedad en una granja de vacas y terneros de Castelló d'Empúries (Girona) tras los análisis realizados en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), primer caso localizado en España de DNC, que no se transmite a humanos, y que se había extendido hacía meses por Francia -67 focos- e Italia -47-.

La enfermedad, muy contagiosa entre el ganado bovino y de obligada declaración, está producida por un virus que causa fiebre, nódulos en la piel y en las membranas mucosas y órganos internos, además de extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y, en ocasiones, la muerte del animal.

Enric Vidal, investigador del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat y del Centre de Recerca de Salut Animal (CReSA), de referencia a nivel nacional y europeo, ha explicado a EFE que, en estos momentos, "lo prioritario es contener el brote".

Vidal ha explicado, en este sentido, que de acuerdo a la normativa se ha establecido un perímetro de 50 kilómetros en torno a la granja afectada, en la que se encuentran las 800 granjas cuyos animales han sido inmovilizados y en las que se ha empezado a inspeccionarlos para comprobar que no haya más casos. En consecuencia, los animales solo pueden salir de la explotación para ir al matadero.

Sólo afecta a vacas y búfalos salvajes

Este investigador ha señalado que la DNC se transmite por un virus, al igual que la viruela en humanos, y que la enfermedad sólo afecta a vacas y, en menor medida, a búfalos salvajes y a las crías de ambos, pero no a cabras u ovejas, por ejemplo. Es de fácil transmisión y provoca importantes pérdidas en las explotaciones ganaderas.

"Lo importante -ha subrayado- es el diagnóstico, notificar y avisar a las autoridades en caso de tener sospechas de nuevos casos para enviar muestras al laboratorio".

Vidal, en este sentido, ha destacado que es necesario extremar la precaución, lo que en este caso se ha traducido en inmovilizar a los animales en un perímetro de cincuenta kilómetros.

El virus, ha indicado, se contagia sobre todo a través de los insectos y, en menor medida, por contacto directo, entre animales de un mismo rebaño. También puede darse el caso de que se transmita si se encuentra en elementos en contacto con los bovinos, como camiones.

Para el control del brote, ha agregado, es también importante secuenciar el virus, "para saber de dónde ha llegado". En este caso, ha puntualizado, aún no se sabe, porque hasta este fin de semana no se confirmó el brote, pero "se puede saber" una vez acaben los trabajos en el laboratorio.

Resulta importante vacunar al ganado bovino

El consejero catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, en declaraciones al canal 3Catinfo, ha precisado que los primeros indicios apuntan a que el brote, más que por un insecto, lo hubiera provocado "un residuo en el transporte".

"Ya hemos empezado a hacer los controles para ver si hay algún caso más", ha señalado el consejero. Para contener el contagio también es importante vacunar al ganado bovino, para lo que se debe pedir permiso a la Unión Europea.

La organización Unió de Pagesos, tras confirmarse el brote, ha lamentado la "falta de previsión" de la Consejería ante el primer caso de DNC, y su coordinadora, Raquel Serrat, ha reclamado vacunación urgente y compensaciones para las explotaciones afectadas.

Ordeig ha incidido, además, en el hecho de que se habían dado focos hace meses en Francia e Italia, pero no aquí, lo que demuestra, ha subrayado, que las medidas adoptadas en el transporte y en las fronteras fueron las correctas. El conseller ha dicho que en Cataluña hay "un sistema muy profesional" y un sector ganadero "ejemplar y muy profesional".

Ordeig, quien ha insistido en que la enfermedad no se transmite a personas y que se puede consumir la carne y la leche de los animales, ha reconocido que el impacto que la DNC puede tener en el sector "es importante", ante lo que ha transmitido su apoyo a los ganaderos, a los que ha garantizado que habrá "transparencia" sobre la evolución de la enfermedad.