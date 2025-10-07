Patricia Martínez 07 OCT 2025 - 13:04h.

El estudio se desarrollará en Tui, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago para analizar el consumo de esas sustancias

La Universidad de Santiago proporcionará el espacio físico y los medios materiales necesarios para la investigación

Santiago de CompostelaLa Xunta de Galicia, en colaboración con la Universidad de Santiago, va a iniciar un proyecto para detectar consumo de drogas a través del análisis de las aguas residuales en cinco localidades gallegas. Es una acción similar a la que se desarrolló durante la pandemia , cuando se analizaba la presencia del virus en las aguas de las depuradoras de varias ciudades.

Según ha explicado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, los expertos analizarán la presencia en el agua de cannabis, cocaína y fentanilo, así como otras drogas, con el principal objetivo de detectar “cuanto antes” el consumo de nuevas sustancias. El objetivo es reforzar la estrategia de prevención de adicciones y detectar lo antes posible nuevos patrones de consumo para "actuar a nivel de salud pública".

Tal y como explicó el conselleiro, este análisis no solo "ofrecerá datos sobre el consumo de ciertas sustancias en tiempo real" sino que "permitirá detectar la entrada de nuevas drogas emergentes" en la comunidad.

Dos campañas de recogida de muestras en cinco estaciones depuradoras

Para el desarrollo de las actividades, se realizarán dos campañas de recogida de muestras y posterior análisis durante dos semanas al año en cinco estaciones depuradoras de aguas residuales, las de Tui, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago, en las que se medirá la presencia de cocaína, cannabis, fentanilo y otras drogas. El proyecto se llevará a cabo mediante un convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidad, Augas de Galicia, y la USC y contará con un presupuesto de 50.000 euros.

El análisis de aguas residuales es un instrumento innovador, ya empleado a nivel europeo, y que acerca información complementaria y anónima, cubriendo amplias poblaciones. Además, es una herramienta anónima, objetiva y que ofrece resultados rápidos que complementan otros indicadores epidemiológicos.

La Universidad de Santiago proporcionará el espacio físico y los medios materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación, además de acercar los profesionales cualificados y especializados. Así, los investigadores de la USC aplicarán técnicas avanzadas de cromatografía y espectrometría de masas para analizar drogas en aguas residuales.