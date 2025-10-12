Patricia Martínez 12 OCT 2025 - 05:00h.

Las pacientes reciben información práctica sobre productos y cuidados que pueden ayudarles a sentirse y verse mejor en este proceso

"Es como una semilla que permite hacer un cambio más profundo en la manera de sobrellevar la enfermedad”, cuentan

Compartir







OurenseUna decena de mujeres, algunas con pañuelos cubriendo sus cabezas, llegan algo tímidas al taller de maquillaje y cuidado de la piel, organizado en el Hospital de Ourense (CHUO) en colaboración con la AECC y la Fundación Stanpa. Pero en pocos minutos, las risas, las confidencias y la confianza empiezan a contagiarse en la mesa. Aquí aprenden a cuidarse la piel, a maquillarse para verse mejor, en un proceso de 12 pasos, que incluye el cuidado de la piel y la protección solar. Frente a ellas, un espejo, cremas hidratantes, protector solar y productos de maquillaje.

Nuria Seija, psicóloga clínica del CHOU, explica que durante los procesos oncológicos, la imagen corporal puede pasar por muchos cambios, que “pueden afectar a la autoestima y a la identidad de las mujeres”. Por eso, talleres como estos “les ayudan a llevar el proceso de otra manera, y reconectar con su propio cuerpo, desde el cuidado y desde la aceptación”. Estos talleres suelen realizarse varias veces al año y tienen una acogida muy buena entre las pacientes.

Nicoleta, con 52 años, cuenta que ya le han quitado tres tumores, el último este mismo año, cuando le extirparon una mama. "Se portaron genial y en menos de un mes" la operaron. Todo son halagos para el equipo médico, pero ella lo tiene claro: "cada día cuenta" y por eso valora más aún la agilidad de todo el proceso. Y mientras se pone maquillaje para eliminar las rojeces e imperfecciones de la piel recuerda lo importante aquí. "maquillarnos para que la autoestima no baje, porque a muchas se nos cale el pelo, con la quimio, las pestañas, y esto te levanta un poco".

Tania es otra de las participantes. Con 43 años se encarga de animar a sus compañeras a probarlo todo. "Hay que animarnos a ponernos guapas, yo les digo a mis compañeras, si salimos de esta, salimos de todas", cuenta. "Se aprenden cosas muy interesantes aquí" resume Tania, y el mensaje se repite entre el grupo, que en unos minutos es ya una piña. La timidez se ha diluido y las risas se mezclan con las cremas, y los trucos para disimular ojeras o las preguntas como "esto para que sirve".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuenta Valeria de León, de la Fundación Stanpa, que muchas son pacientes que pueden necesitar un extra de hidratación en la piel, por los tratamientos, y por eso en los talleres les ofrecen trucos prácticos para por ejemplo disimular marcas de expresión o rojeces.“Ellas aprenden muchísimo, pero no solo de cuidado o de maquillaje si no de quererse” resume Valeria, porque como recuerdan algunas de ellas, esto “no es solo maquillaje”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Lejos de ser algo superficial, insisten en que esto va más allá: “es algo que puede ser como una semilla que permita hacer un cambio más profundo en la manera de sobrellevar la enfermedad”, explica Nuria Seija, ya que una mañana aquí juntas “mejora su estado anímico, y les ayuda poder compartir esto con mujeres que están pasando por lo mismo, se sienten acompañadas, comparten la experiencia y es muy reconfortante para ellas” detalla la psicóloga.

"Ponte guapa, te sentirás mejor", se puede leer en los neceseres llenos de productos que prueban durante el taller y que luego se llevan para casa, para poner en práctica todo lo aprendido juntas aquí, que es mucho más que maquillaje y autocuidado.