Tras un año con problemas de garganta, a Antonia San Juan le han diagnosticado cáncer

La profunda reflexión de Antonia San Juan al empezar su tratamiento contra el cáncer: "Ni ayer ni mañana existen"

El pasado mes de septiembre, la actriz Antonia San Juan anunciaba que tiene cáncer en un vídeo publicado en sus redes sociales el que explicaba que se retira de los escenarios durante un tiempo para curarse: "Confío plenamente en la ciencia", admitía.

Días después, la actriz explicaba que tras un año con problemas de garganta le han diagnosticado esta enfermedad y que ya contaba con más detalles sobre su diagnóstico. Así, anunciaba que iba a empezar con la quimioterapia y que iba a continuar con su vida como hasta ahora: "Eso sí, si ya me cuidaba, ahora me cuido más", aseguraba, "voy a seguir yendo a mi gimnasio y voy a seguir ilusionada con la vida porque voy a poner todo de mi parte para ponerme buena".

Antonia San Juan comparte su primera foto tras su tratamiento de quimioterapia

Con total naturalidad y sin dramatizar el momento vital en el que se encuentra, Antonia ya comentaba al anunciar su tratamiento que le habían advertido que se le iba a caer el pelo, pero que era lo que menos le importaba en estos momentos.

Ahora, un mes después de ese anuncio, la actriz ha compartido una foto en su cuenta de Instagram por primera vez sin el pañuelo, tras recibir el tratamiento de quimioterapia.

"Soy feliz, porque puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro...", añade junto a la fotografía.

Su reflexión ha generado decenas de comentarios en redes sociales, donde muchos compañeros de profesión y amigos de la actriz han piropeado a la intérprete canaria.

Problemas en las cuerdas vocales

Conocida por sus trabajos en ‘Todo sobre mi madre’ (1999) o en la serie de televisión ‘La que se avecina», Antonia explicó que siempre ha tenido faringitis crónica: "Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales".

"Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", compartía con sus seguidores.

Tras su anuncio de cáncer, la actriz ha querido dejar siempre claro que su vida "ha sido y es bonita" y que no le gusta quejarse ni que la gente le tenga "compasión"; "Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias", concluía.