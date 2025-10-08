Esperanza Buitrago 08 OCT 2025 - 11:10h.

Los padres y un tío del recién nacido fueron detenidos por la Policía

Los vecinos de la vivienda de Ceuta donde ha aparecido un bebé de nueve días muerto: "Ha sido una noche interminable"

El bebé hallado muerto en su casa de Ceuta este pasado domingo murió de “forma violenta”. Se confirman las sospechas de la Policía, que detuvieron a sus padres y a un tío del niño tras la llamada de los vecinos.

Los hechos ocurrieron a última hora del domingo, cuando después de todo un día escuchando ruidos y gritos en una vivienda, los vecinos llamaron a Emergencias.

Casi de madrugada una mujer, que resultó ser la madre del menor, salió a la calle gritando “el niño está muerto”.

Cuando llegó la Policía Nacional solo pudo comprobar que efectivamente el bebé de solo nueve días había fallecido.

Los agentes procedieron a la detención de los padres del niño y a un tío, que estaba en el piso de la calle Alférez Provisional de Ceuta en el momento de los hechos.

Los resultados de la autopsia

Los resultados provisionales de la autopsia han confirmado las sospechas de los investigadores, que el menor murió de “forma violenta”. Tenía, informa el diario El Pueblo de Ceuta, un fuerte golpe en la cabeza.

Los agentes que se han hecho cargo de la investigación y han buscado pruebas en la vivienda no hallaron restos de sangre. La Policía Científica ha estado en el piso buscando pruebas que expliquen cómo sucedieron los hechos.

La justicia ha decretado el secreto del sumario en las actuaciones. Los tres detenidos se espera que pasen este miércoles a disposición judicial, cuando se agote el tiempo máximo que pueden estar detenidos antes de comparecer ante un juez.

El bebé fallecido tenía un hermano mayor que él, de cuatro. Es posible, informa el citado diario, que sea sometido a algún tipo de prueba pericial. Se desconoce si en el momento de los hechos el niño de cuatro años estaba en el domicilio familiar.

Los vecinos denuncian escándalos en la vivienda

Este domingo, antes del suceso, los vecinos llevaban todo el día soportando ruidos y escándalos en el piso. No era la primera vez. Eran habituales. De hecho, a lo largo del domingo ya llamaron a la Policía debido al escándalo antes del fatal desenlace.

Los vecinos han asegurado que era habitual escuchar gritos en el interior de la casa y que el matrimonio discutía habitualmente.

"No es la primera vez, todos los vecinos habíamos llamado en varias ocasiones a la Policía. Esto estaba totalmente descontrolado", ha contado un vecino al citado diario.

Según este mismo medio, la pareja detenida se dedicaría a la venta de droga en pequeñas cantidades, lo que había provocado enfrentamientos con el resto del vecindario.

El día del fallecimiento del bebé, según han contado los presentes al diario ‘El Faro de Ceuta’ fue una jornada “interminable”, una noche en la que estuvieron “sin dormir”, afectados por todo lo que ha pasado.

Más allá de tratar de averiguar cómo murió el bebé, los investigadores tratan de investigar en el entorno escolar del hermano mayor y el círculo más cercano de la famailia por si pueden derivarse datos que ayuden a la investigación.

La vivienda de la calle Alférez Provisional permanece precintada y con todas las ventanas cerradas. La investigación sigue abierta.