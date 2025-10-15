Agencia EFE Redacción Galicia 15 OCT 2025 - 18:07h.

El presunto agresor habría acudido al domicilio de su vecino para exigirle el pago de una deuda

Herido grave tras recibir 23 puñaladas de su vecino: el agresor se autolesionó y ha sido detenido en el hospital

La titular del juzgado de instancia número uno de Verín ha acordado el ingreso en prisión "provisional, comunicada y sin fianza" para el presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras asestar 23 puñaladas a un vecino suyo, cuyo pronóstico es grave.

El hombre de 63 años, residente en Feilas, en el municipio ourensano de Vilardevós, está investigado por un delito de homicidio o bien de asesinato en grado de tentativa, a falta de determinación.

Pago de una deuda

La jueza ha adoptado su resolución al entender que "existe riesgo de destrucción de pruebas, de fuga, debido a la pena que comporta el delito que se le imputa, y de posible reiteración delictiva", han señalado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La instrucción se mantiene abierta y supondrá la realización de más diligencias de investigación.

Los hechos ocurrieron a las cuatro de la tarde del lunes, cuando el detenido acudió hasta la casa del agredido, dos años mayor que él, para pedir, supuestamente, el pago de una deuda.

El presunto agresor, que se autolesionó en una mano y fue conducido al hospital de Verín, fue detenido dos horas y media más tarde.

Como consecuencia de las lesiones, la víctima fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde permanece ingresado.