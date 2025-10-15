Esperanza Buitrago Fernando Concheiro 15 OCT 2025 - 10:03h.

La 'mataviejas' habría aprovechado un permiso penitenciario para volver a matar

Remedios S. cumple 144 años de prisión por matar a tres mujeres mayores en 2006

Compartir







Remedios Sánchez, conocida como la ‘mataviejas’, ha sido detenida en la cárcel después de que la Policía interviniera un velatorio para hacer una nueva autopsia a una anciana, a la que dieron por muerta por causas naturales. Los investigadores han hallado una huella de esta mujer que cumple 144 años de cárcel por asesinar a varias mujeres mayores.

La ‘mataviejas’ habría aprovechado un permiso penitenciario para acabar con la vida, presuntamente, de su nueva víctima, una anciana de Barcelona.

La Policía paralizó el velatorio de la mujer para poder practicarle una segunda autopsia. Ahí los forenses han encontrado signos de una muerte violenta que se pasó por alto en la primera. La mujer habría sido asfixiada. Además, los investigadores han hallado una huella.

Fueron las imágenes de una cámara de seguridad las que pusieron sobre aviso a los investigadores. En ellas salía una mujer sospechosa.

La anciana murió el 3 de octubre de 2025, el mismo día que la acusada había obtenido un permiso penitenciario por buen comportamiento después de dos décadas en prisión. La mujer fue hallada en el baño de su casa. Los servicios de emergencias decretaron inicialmente que se trataba de una muerte natural.

La historia de la ‘mataviejas’

Remedios Sánchez, con el sobre nombre de ‘mataviejas’, fue condenada a 144 años de cárcel por matar a tres ancianas en Barcelona en el año 2006. Sembró el pánico en la Ciudad Condal.

PUEDE INTERESARTE Investigan la muerte de una menor de 15 años en un piso de Mallorca

Esta asesina en serie de ancianas está entre rejas desde entonces.

La Audiencia Provincial de Barcelona la condenó por matar a las tres ancianas, la tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los asesinatos fueron calificados entonces como "especialmente violentos" contra unas víctimas sin capacidades de defensa, especialmente vulnerables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sus crímenes siempre eran iguales. Se ganaba la confianza de sus víctimas, todas mujeres mayores, vulnerables, a las que les ofrecía compañía. Así conseguía entrar en sus casas para consumar los asesinatos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Esta vez la mataviejas ha sido detenida en la cárcel de Texeiro, Galicia, hasta donde se desplazaron varios efectivos de la Policía Nacional.

La Policía Nacional mantiene ahora abierta la investigación sobre este nuevo caso. Todo apunta a que se trata de un nuevo capítulo en su historial criminal.