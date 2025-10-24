Sara Lago 24 OCT 2025 - 14:09h.

El hombre se encontraba con familiares y amigos cuando cayó siete metros hasta la base de la cascada

La evacuación resultó compleja debido a la dificultad del terreno, obligando a trasladar al herido en camilla hasta una lancha turística

LugoUn turista madrileño de 65 años resultó herido grave este jueves al caer desde una altura de unos siete metros en la cascada de Augacaída, uno de los parajes naturales más conocidos de la Ribeira Sacra, en el municipio lucense de Pantón.

El accidente se produjo poco antes de las siete de la tarde, cuando el visitante se encontraba con un grupo de familiares y amigos, diez personas en total, disfrutando de las vistas desde el mirador situado sobre una roca, a varios metros sobre la cascada. Según testigos, el hombre se asomó fuera de la barandilla para observar mejor el salto de agua, perdió el equilibrio y resbaló, cayendo hasta la base de la cascada.

El fuerte impacto contra las rocas lo dejó malherido e inmovilizado, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Sus acompañantes intentaron ayudarle, pero la caída había ocurrido en una zona de acceso extremadamente difícil.

Un rescate complicado entre rocas, pendientes y oscuridad

La cascada de Augacaída, que desemboca en el río Miño, solo puede alcanzarse a pie por un sendero empinado o por agua, a bordo de embarcaciones turísticas. El camino desde la carretera provincial hasta la cascada exige más de media hora de bajada y unos 40 minutos de subida, con tramos de fuerte desnivel y zonas donde, hasta hace poco, era necesario ayudarse con cuerdas.

A pesar de que el Ayuntamiento de Pantón ha habilitado escaleras y rampas de madera, la parte final del recorrido continúa siendo muy exigente. Transportar una camilla por ese terreno al anochecer resultaba casi imposible, por lo que los equipos de rescate optaron por evacuar a la víctima por el cauce del Miño.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Monforte, personal sanitario del 061, agentes del Seprona y efectivos de la Guardia Civil, además del concejal de Pantón, Cesáreo Rodríguez Salgueiro, vecino de la parroquia de Marce.

Dado lo escarpado del terreno, los equipos solicitaron ayuda a Turismo de Pantón, empresa que realiza paseos en lancha por la zona. Su responsable, Juan Míllara, acudió con una embarcación hasta el punto más cercano posible. Con gran dificultad, y tras caer la noche, los rescatadores consiguieron trasladar al herido en camilla hasta la orilla del río, donde fue embarcado y evacuado hasta el embarcadero de Maiorga, a unos cientos de metros aguas abajo.

Desde allí, el turista fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), en Lugo, donde permanece ingresado.