En el barrio bilbaíno de San Justo nadie se atreve a hablar por temor a represalias

BilbaoLa llamada de una vecina permitió que la Ertzaintza rescatará este pasado martes 14 de octubre, a una anciana, de 84 años, que se encontraba encerrada en un caserío de Bilbao, entre basura, cadáveres de animales y rodeada de perros en pésimas condiciones.

Su hijo, de 60 años, y con antecedentes penales, es el principal sospechoso y se encuentra en paradero desconocido. La Ertzaintza sospecha que la llegada de la policía pudo propiciar que huyera de la casa, situada en la subida al monte Pagasarri.

El mutismo entre los residentes del barrio bilbaíno de San Justo, donde se ubica esta 'casa de los horrores', es total. En la zona, el hombre huido tiene fama de ser conflictivo y tras conocerse el estado en el que tenía a su propia madre, encerrada en una habitación con la puerta atada con cuerdas, ha cundido “el miedo”.

Nadie quiere pronunciarse de manera pública, por temor a sufrir represalias y que “venga contra nosotros cuando vuelva”, pero es un clamor entre quienes le conocían que “siempre ha sido muy problemático”. Además, varios de ellos coinciden en afirmar que llevaban tiempo sin ver a la mujer.

El hombre huido, de 60 años, se sentó en el banquillo, en 2013, por un crimen ocurrido 17 años antes, se le juzgó como presunto autor del crimen del Pagasarri, perpetrado en enero de 1996, y en el que un joven de 24 años fue asesinado a golpes.

Grave deterioro

La anciana fue evacuada por la Ertzaintza y se encuentra, desde el martes, hospitalizada en Basurto. Sufre un grave deterioro físico y psíquico, a pesar de lo cual un conocido del huido asegura que “a su madre la cuidaba perfectamente” y que “justo el lunes la llevó a la peluquería” y que incluso, “todos los días le lleva comida de algún bar de la zona” y considera que es “una caza contra él” por parte de la policía.

Al hijo de la mujer rescatada se le investiga por varios delitos, entre ellos, detención ilegal, abandono de familiar y maltrato animal.

Los agentes que se desplazaron hasta el caserío el martes, escucharon los gritos de auxilio de una anciana desde el exterior y ante el temor de que pudiera correr su vida peligro, decidieron entrar. La encontraron, tal y como detalla El Correo, hundida en el colchón, rodeada de basura, heces y orines, además de numerosos muebles tirados que le impedían moverse. Una ambulancia se desplazó hasta el lugar y los sanitarios atendieron en un primer momento a la mujer, que fue trasladada después al Hospital de Basurto.