Los peritos confirman que encontraron concentraciones bajas de cocaína en el pelo de dos de las niñas

La madre y la abuela de las tres niñas agredidas sexualmente por su abuelo en Madrid: "Usaba droga para dormirme y violar a mi hija"

La madre de las tres hermanas, que han sido violadas por la pareja de su abuela, ha asegurado que las niñas sentían miedo de su abuelo. Pero que luego ninguna de ellas se negaba a estar con él, una conducta que manifestaban por las amenazas que recibían del hombre de 63 años. Las menores han tenido que acudir a terapia y la mayor ha dejado los estudios a raíz de los hechos.

“Mis hijas eran unas niñas felices, les ha arruinado la vida", ha lamentado la madre, quien ha resaltado que las tres hermanas necesitaron ir a terapia por la gravedad de los hechos. La abuela, la madre y la tía de las tres hermanas menores, que denunciaron al abuelo, explicaron en el juicio cómo -a pesar del miedo que tenían- contaron los hechos que el acusado también llegó a cometer con una de sus hijas.

Encontraron cocaína en el pelo de dos de las niñas

El abuelo de las tres hermanas menores de edad las violó durante al menos dos años. Las drogaba y las amenazaba para que no contasen las agresiones sexuales que sufrían. En algunas ocasiones, le acompañaba un amigo que también está acusado. Los peritos confirman que encontraron concentraciones bajas de cocaína en el pelo de dos de las niñas.

Esto podría tener dos explicaciones: que las menores consumieron esa droga o que hubo una exposición ambiental. Los expertos no hallaron la existencia de otra sustancia estupefaciente, pero no lo descartan. El relato de las tres menores ha sido corroborado también por dos psicólogas forenses que han ratificado en los informes que dos de las víctimas hicieron un relato “creíble”.

Aunque la otra no respondió, descartaron la posibilidad de que denunciaran falsamente. La defensa señala que se puede usar cualquier sustancia para una sumisión química, pero otro perito subraya que “no es habitual” el uso de cocaína para ese fin.

Las hermanas tenían pesadillas y se sentían culpables

Después de varios meses, las niñas han tenido que ir a terapia por las secuelas psicológicas de las agresiones sexuales. Las menores presentaban pesadillas y sentimiento de culpabilidad, pero ahora ya están “en fase de remisión”. En las grabaciones de las declaraciones de las víctimas, las niñas reconocieron que eran obligadas a beber un batido “que sabía muy mal” y a tomar unas “pastillas blancas”.

Las tres afirmaron que, después de ingerirlo, no recordaban nada. El acusado llegó a reconocer que estaba “obsesionado y enamorado” de la nieta mayor en un mensaje de audio que le envió a su pareja tras una discusión, según los agentes que testificaron en el juicio.

Piden 72 años de cárcel para su abuelo

Los delitos se cometieron desde finales de 2020 hasta agosto de 2022 en su casa de Serranillos del valle, en un parque o en casas abandonadas en las afueras de la localidad. La acusación particular pide un total de 72 años de cárcel por tres delitos continuados de agresión sexual a menor y añadiendo la accesoria de abuso de confianza, ya que las niñas reconocían al acusado "como su abuelo".

También tres delitos de coacciones, tres de amenazas y tres de exhibicionismo. Para el otro acusado se solicita una pena total de 19 años por un delito de abuso sexual y tres delitos de exhibicionismo.