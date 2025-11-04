Tres alumnos de un colegio de Lugo han sido expulsados por un caso de acoso escolar contra un compañero con diversidad funcional

Activado el protocolo de acoso escolar por un nuevo caso, denunciado en el IES de Poio, en Pontevedra

Un centro escolar de Lugo ha expulsado a tres alumnos tras detectar un posible caso de acoso escolar contra otro compañero con diversidad funcional, tal y como ha confirmado la Consellería de Edudación.

Estas mismas fuentes, han detallado que en este colegio, totalmente privado, se activaron los mecanismos necesarios para solucionar una situación de bullying detectada por el propio centro, que finalmente decidió expulsar a tres alumnos.

La víctima, según 'El Progreso', habría sufrido burlas y humillaciones, llegando incluso a sufrir algunas agresiones físicas de carácter leve. El colegio expulsó inicialmente a cuatro alumnos, aunque, al ampliar sus pesquisas, revocó la decisión en uno de los casos tras descartar la participación de ese joven en los hechos.

La Xunta de Galicia ha reiterado su "tolerancia cero" ante este tipo de conductas

La Xunta de Galicia, ante lo ocurrido, ha reiterado su "tolerancia cero" ante este tipo de conductas y ha apelado al "compromiso colectivo" frente a comportamientos "contrarios a la convivencia" para seguir actuando con "eficacia y diligencia ante cualquier caso que se produzca".