Patricia Martínez 04 NOV 2025 - 11:11h.

La Guardia Civil ya ha tomado declaración a tres menores estudiantes del centro, por su posible implicación en el caso

Poio, PontevedraLa Consellería de Educación de la Xunta de Galicia ha activado el protocolo ante el acoso escolar al detectarse un posible nuevo caso de acoso en un instituto de Poio, en Pontevedra.

Este posible nuevo caso, tras los detectados las últimas semanas en Vigo y Baiona, se ha detectado en el IES de Poio, donde la dirección ya ha puesto en marcha las medidas necesarias, al detectar un posible caso de bullying hacia uno de los alumnos del ciclo medio de formación profesional, menor de edad, que estaría siendo víctima de insultos y vejaciones por parte de un grupo de alumnos mayores de edad que también estudian un ciclo de FP en el centro.

Desde el propio centro y desde la Consellería se ha puesto en marcha el procedimiento corrector, así como las medidas pertinentes para proteger a la víctima. Además, en el marco del Plan director para la convivencia y la seguridad en los centros educativos, también se ha contactado con la Guardia Civil, que ya ha tomado declaración a tres alumnos, presuntos acosadores para conocer las circunstancias de estos hechos, y para averiguar si además de darse en el ámbito escolar, también hay situaciones fuera de ese entorno, a través de internet y redes sociales. La familia del menor había presentado una denuncia ante la Guardia Civil la semana pasada.

Refuerzo de medidas contra el acoso

De confirmarse que se trata de un caso de acoso, el proceso pasaría a manos de la Fiscalía, al tratarse de mayores edad, que se haría cargo del caso, planteando las posibles sanciones para los responsables. La Consellería de Educación ha explicado que con el protocolo en marcha, "tanto el centro como la Inspección educativa están actuando de acuerdo con el protocolo establecido para solucionar esta situación cuanto antes", sentencia la Consellería.

Desde la Xunta se ha anunciado para el curso actual un refuerzo de medidas en este ámbito que forman parte de la Estratexia Galega de Convivencia Escolar, en la que se integra el Plan Integral contra o Acoso e o Ciberacoso, y se han puesto en marcha herramientas como el Termómetro del Acoso escolar, que ya está funcionando en algunos centros educativos.

Dos casos más en Galicia en las últimas semanas

Este último caso conocido ahora en Poio se une a los dos últimos denunciados en las pasadas semanas en Galicia, en un colegio de Vigo, donde las familias llegaron a salir a la calle para protestar por la tardanza en reaccionar del centro educativo, y el de un centro educativo en Baiona, donde también se denunció un caso de acoso hace solo unos días, y llegaron a aparecer pintadas en las paredes del centro. Ambos casos están siendo investigados y con los protocolos de actuación y protección a las víctimas en marcha.