Álex Aragonés 02 NOV 2025 - 09:00h.

Dani sufrió acoso escolar durante su etapa en la educación secundaria obligatoria: "Ser sensible no está aceptado, y menos si eres un niño"

El acoso escolar, la asignatura pendiente de los profesores: solo uno de cada 10 reconoce haber recibido formación

LleidaDani tenía 15 años cuando se quitó la vida el pasado mes de julio. Desde entonces, el dolor tras su pérdida acompaña a diario a Marina, la madre del adolescente que lucha para pedir un cambio en el sistema educativo y alzar la voz sobre el acoso escolar que sufren los más jóvenes. En el suicidio de su hijo, no puede atribuir "todo" al 'bullying', aunque asegura que en su caso fue "bastante intenso" en los años previos a su fatídico final.

"Dani desde pequeño ha sido sensible y muy auténtico. Esto a los niños, a veces, les crea un rechazo y era poco aceptado. Venía con el móvil roto porque le daban patadas en la mochila, luego empezaron a reírse, le ponían burlas en las pizarras. Incluso en la puerta del mismo colegio le cogieron y le pegaron entre cuatro", admite la madre en una entrevista a Informativos Telecinco.

Esta situación se convirtió en una tónica habitual durante su etapa en tercero de la ESO, donde el 'bullying' fue "continuo" por parte de un grupo de niños: "Incluso fuera del instituto uno de ellos le ha llegado a atacar con la navaja". Tras estos incidentes, la familia no dudó en alertar al centro.

Una sanción de tres días para los acosadores

"Mi sobrina que es mayor iba a quejarse varias veces a dirección y al jefe de estudios. No hacían mucho caso. Había hecho alguna tutoría y me decían que eran cosas de niños, que Dani era muy reactivo porque se enfadaba y no aceptaba bien que le insultaran", añade Marina sobre una situación reiterada que acabó con la activación de un supuesto protocolo del instituto, según explica, aunque el dolor prosiguió.

"Sancionaron a dos niños con tres días de expulsión. Eso era un regalo", añade la madre, quien recuerda el 'bullying' que sufría su hijo durante una oscura etapa en la que Dani notó una mejoría a partir del siguiente curso: "Encontró un poco más su lugar porque el principal acosador se fue del instituto al ser un año mayor".

Lo que parecía el fin de estos problemas, era simplemente una losa que arrastraba el adolescente a diario tras un acoso que llegó a sufrir de manera recurrente. "Sus amigos me explicaban que Dani no se veía guapo y siempre se veía más pequeño que los demás", admite la madre, quien también reconoce los problemas familiares que había detrás y que pudieron influir también en el joven.

"No puedo atribuir 100% al bullying, pero ha habido y muy fuerte"

"Somos una pareja separada y ha tenido épocas mejores y peores con su padre. Con su tía, la hermana de su padre con la que tenía un vínculo especial, falleció cuando él hacía segundo de la ESO. Eso le hizo mucho daño y a los tres meses su abuelo se suicidó", apunta.

Pese a ello, en el último año en vida de Dani su madre había notado una mejoría respecto a su hijo: "Estaba contento porque se iba del instituto, en las últimas semanas tenía novia y quería que la conociera". Sin embargo, todo se truncó el pasado 21 de julio, cuando el adolescente se ahorcó en el balcón de casa. No dejó ninguna nota y la sorpresa fue mayúscula entre la familia.

"Nunca lo hubiese sospechado. No puedo atribuir 100% al bullying, pero ha habido y muy fuerte. Lo que he visto en común en todos los niños que mueren por suicidio es que tienen casos de bullying detrás. En el caso de Dani fue bastante intenso", admite la madre, quien mantiene las fuerzas para luchar porque el caso de su hijo no vuelva a repetirse.

"El suicidio es un tema tabú no puede pasar, no dejan de ser niños"

"Lo único que me hace levantarme de la cama es luchar para que nadie sufra lo que sufrió él. Lo hice público porque los padres no queremos que pasen estas cosas y no se le da la suficiente voz. El suicidio es un tema tabú. No puede pasar. No dejan de ser niños", añade Marina.

Este dolor le hace echar la vista atrás y darse cuenta de ciertas situaciones relacionadas con el acoso escolar que sufría Dani: "El instituto no nos quiere dar documentación y todo indica que ese protocolo antiacoso no se activó. En cuarto no se quejaba tanto porque dejó igual de comentarlo, su agresor más fuerte estaba fuera y muchas cosas no me las contaba. En su móvil, uno de los mensajes un niño preguntaba si le habían vuelto a hacer algo. Da por hecho que seguían molestándole".

Pese a ello, Marina no culpa al instituto por el caso de su hijo: "Nadie quería que pasara. Sí que pido un cambio en el sistema educativo porque no se enseña a los niños a ser persona, solo se forma y se instruye, pero no hay una formación de empatía. Las cosas también pasan por eso, no saben gestionar sus emociones y hay una carencia muy grande", añade.

"No quiero pensar que los niños nacen buenos o malos"

Por ello, la madre admite que en los casos de acoso escolar se centra "mucho" en la víctima, lo que "victimiza más" a la persona: "Al que tienen que sacar de clase es al acosador. Los demás tienen que ver que el problema lo tiene él, que es quien tiene una carencia y la está pegando a los demás con sus problemas. No quiero pensar que los niños nacen buenos o malos. Ser sensible en esta sociedad no está aceptado, y menos si eres un niño".

Tras el trágico suceso, Marina quieren que recuerden a Dani como un niño que desprendía luz: "Era un señor mayor en el cuerpo de un niño. Tenía unas reflexiones muy profundas, un niño muy empático y tierno. No nos decíamos ‘te quiero’ porque decíamos que era un condicionante, nosotros nos amábamos. En casa siempre me ayudaba, muy protector conmigo. Los de su edad no lo entendían".

Por su parte, la conselleria de Educación de la Generalitat ha explicado a Informativos Telecinco que la dirección de servicios territoriales tiene en marcha una investigación, mientras que los Mossos d'Esquadra mantiene diligencias abiertas por el caso y el centro educativo ha declinado hacer declaraciones a Informativos Telecinco por "un absoluto respeto a los derechos de privacidad y a la confidencialidad".