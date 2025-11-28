Los agentes analizan las cámaras de seguridad de la zona

El menor afirmó que los secuestradores eran tres adultos en una furgoneta blanca

PontevedraLa Policía Nacional ha abierto una investigación para intentar esclarecer un posible intento de secuestro de un menor en la calle en Pontevedra. Así lo han confirmado fuentes conocedoras del suceso que han detallado que los hechos se produjeron el jueves y el padre del menor interpuso una denuncia.

Los investigadores de la Policía Nacional se encuentran recabando los datos necesarios para esclarecer los hechos. Los agentes analizan las cámaras de seguridad de la zona donde se produjeron los hecho y buscan cualquier testigo que puede ofrecer pistas.

Según recoge la Voz de Galicia el pasado jueves tres ocupantes de una furgoneta blanca, el conductor y dos personas que viajaban en la parte trasera, se acercaron a la altura de un menor y tras abrir la puerta de un lateral intentaron atraer al niño. El pequeño pudo escaparse de las intenciones de los adultos y dio aviso de lo que había pasado.