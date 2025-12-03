Jorge Bergantiños 03 DIC 2025 - 07:00h.

El sacerdote Luis Rodríguez Patiño ha preparado junto a feligreses de varias parroquias, un Belén reivindicativo en contra de la falta de vivienda

También critica "la competición entre ayuntamientos por ver quién tiene más luces" y pide que se deriven más fondos a ayudas en esta Navidad

Compartir







Monfero, A CoruñaEn la Capilla de San Pedro, en la parroquia de Val de Xestoso del municipio coruñés de Monfero, ultiman los detalles de su Belén reivindicativo con carteles en contra de la falta de vivienda, la especulación urbanística y la degradación del medio ambiente. Su párroco Luis Rodríguez Patiño es el impulsor de esta recreación “es un nacimiento muy sencillo pero con carteles muy reflexivos.”

Entre los rótulos que más destacan en este Belén está el que anuncian que se va a desahuciar el Portal, para crear pisos turísticos, “si naciera hoy, la Sagrada Familia de Nazaret tendría estos problemas, no tendrían donde reclinar la cabeza.” critica Rodríguez Patiño.

PUEDE INTERESARTE Polémica en la Catedral de Burgos tras la inauguración de las puertas de Antonio López: las críticas y la respuesta del escultor

Otro de los elementos a reseñar es la figura de Herodes, al que representan como la Xunta de Galicia, ya que según el sacerdote, permiten acciones que ponen en riesgo al entorno. “No les importa la contaminación de los ríos como con Altri, a pesar de haber un rechazo de gran parte de la población, no escuchan.”

La cara visible de esta iniciativa es Luis Rodríguez Patiño, un sacerdote diocesano de 69 años, que tiene 5 parroquias, además de ser coordinador sénior de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en A Coruña. Por ello manifiesta que es gran conocedor “de la realidad de los pueblos, la gente te lo comenta y ves ese sufrimiento, llevo 43 años en esas parroquias.”

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En las diferentes iglesias a su cargo, realizan reivindicaciones en las que participan activamente los feligreses. “Hablamos todos los días de estos problemas, los vecinos van cogiendo temas y los van colocando en las diferentes capillas.” Por ejemplo en Labrada, en el municipio lucense de Guitiriz, “se celebra con un cartel que la aldea está feliz porque ha nacido un niño, las parroquias están envejecidas”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No es la primera vez que un Belén de este párroco tiene cierta relevancia, en 2012, en la localidad lucense de Xermade, la simulación consistía en que la Virgen María entrega al niño Jesús a San Antonio, patrón de la caridad porque no dispone de recursos para alimentarlo, en un año en el que la crisis económica estaba muy presente en España.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Menos luces y más ayudas”

En el último lustro, la Navidad en Galicia ha cambiado de dimensión por la propuesta viguesa del alcalde Abel Caballero, según sus palabras, “un símbolo en el planeta”. En Badalona, el alcalde Xavier García Albiol, reconoce que tienen “el árbol de Navidad más grande de España”. Ambos ediles mantienen un pique sano desde hace varios años.

El párroco gallego critica duramente “esa competición que hay por ver quién tiene más luces”, en un escrito en el que pide una recogida de firmas en la entrada de las iglesias para "presionar a los responsables políticos a tomar medidas". Espera la colaboración ciudadana, en un “llamamiento a la solidaridad y empatía.”

“A todos nos gusta ver nuestros pueblos y ciudades iluminadas, pero lo esencial, ¿están cubiertos los derechos fundamentales como la vivienda, la comida o la propia luz? La Navidad no puede ser algo ajeno al sufrimiento” en clara alusión al gasto de los gobiernos municipales en España con el alumbrado navideño.

El papel activista del cura, que ha mantenido durante muchas décadas, le ha causado críticas por parte de diferentes sectores, incluso la apertura de algún expediente. “Mis predicaciones son sobre la realidad humana, no puedo hablar de algo ajeno a lo que la gente sufre.” Considera clave en su desempeño como sacerdote el haberse criado como misionero en América Latina, donde presenció “mucho sufrimiento, por eso lo que me interesa es la gente, estoy muy acostumbrado a las críticas.”