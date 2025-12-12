El conductor, un vecino de As Neves de 25 años, está acusado de seis delitos tras un siniestro con un herido grave

El coche implicado apareció totalmente calcinado, lo que llevó a una investigación de cinco meses

Compartir







PontevedraLa Guardia Civil ha puesto bajo investigación a un joven de 25 años, vecino de As Neves, por su presunta implicación en un accidente de tráfico ocurrido el pasado 18 de mayo en Ponteareas. En el siniestro resultó una persona herida de gravedad, que necesitó ser hospitalizada, mientras que el vehículo causante abandonó el lugar sin socorrer a la víctima, un hecho que activó de inmediato todas las alarmas.

Minutos después del accidente, los agentes recibieron una denuncia que añadió aún más incertidumbre al caso: la propietaria del coche implicado aseguró que el vehículo había sido robado horas antes. Esta declaración obligó a los investigadores a abrir varias líneas de trabajo, ya que se trataba de un elemento clave para entender qué había ocurrido realmente en la carretera.

PUEDE INTERESARTE Muere el escritor Alfonso Verdoy tras ser atropellado por una furgoneta al ir en bicicleta cerca de Tarazona, en Zaragoza

La situación dio un vuelco cuando, poco después, el coche denunciado y fugado fue hallado completamente calcinado en las inmediaciones. Para los agentes, este hecho se convirtió en una pieza fundamental del puzzle, ya que apuntaba a un intento deliberado de eliminar pruebas relacionadas con el accidente. El hallazgo provocó la implicación del GIAT de Pontevedra, junto al Destacamento de Tráfico de O Porriño y la Guardia Civil de Salvatierra de Miño, que comenzaron una investigación en profundidad.

Cinco meses de trabajo para reconstruir lo ocurrido

Durante cinco meses, los investigadores realizaron gestiones, entrevistas y análisis técnicos que permitieron esclarecer los hechos. Con paciencia y seguimiento exhaustivo, la Guardia Civil logró identificar al conductor que presuntamente habría provocado el siniestro. Según fuentes del cuerpo, el caso resultó especialmente complejo debido a la fuga y a la desaparición posterior del vehículo, elementos que dificultaron la reconstrucción inicial.

Una vez identificado el sospechoso, la Guardia Civil imputó un total de seis delitos: hurto de vehículo, abandono del lugar del accidente, conducción temeraria, lesiones por imprudencia, daños y carecer de permiso de conducción, lo que agrava aún más la responsabilidad penal. Cada uno de estos delitos será valorado por la autoridad judicial para determinar su peso en el procedimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El caso ya está en manos del juzgado de Ponteareas

El atestado completo, elaborado por el GIAT del Subsector de Tráfico de Pontevedra, fue remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Ponteareas, que asumirá ahora el análisis detallado de la causa. Desde el cuerpo de Tráfico destacan la importancia de esta investigación, tanto por la gravedad del accidente como por la necesidad de evitar la impunidad en casos de fuga y destrucción de pruebas.