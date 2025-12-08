Una persona ha muerto y siete están heridas al colisionar los dos vehículos en los que iban con uno en dirección contraria en Biescas

Muere el escritor Alfonso Verdoy tras ser atropellado por una furgoneta al ir en bicicleta cerca de Tarazona, en Zaragoza

Una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas de diversa consideración, todas de una misma familia procedente de Vizcaya, en una colisión registrada este lunes en la carretera N-260a (eje pirenaico) entre los dos turismos en el que viajaban estas personas con otro que circulaba en dirección contraria, a su paso por el municipio de Biescas, en Huesca.

Según informa la Guardia Civil, el accidente ha tenido lugar sobre las 14:15 horas en el punto kilométrico 508 del referido eje vial, al colisionar frontolateralmente el vehículo familiar que circulaba en posición adelantada contra otro que se desplazaba en dirección contraria, y chocar por alcance el segundo turismo contra el primero.

El fallecido es un hombre de 38 años: entre los heridos hay un bebé de 12 meses

En el accidente ha fallecido el conductor del primer turismo, un hombre de 38 años, y han resultado heridos, un varón también de 38 años, dos mujeres, de 34 y 66 años y un bebé de 12 meses, mientras que en el segundo vehículo familiar ha sufrido heridas el conductor, de 47 años, y dos menores de edad.

Todos los heridos, incluido el conductor del otro turismo implicado, han sido evacuados en ambulancia al Hospital de Jaca para ser atendidos de las lesiones sufridas, a excepción de la mujer de 66 años, que ha sido trasladada en el helicóptero del servicio de emergencias del 112 al centro hospitalario Miguel Servet de Zaragoza.

La carretera ha permanecido totalmente cortada a la circulación hasta las 17:00 horas, lo que ha obligado a desviar al tráfico por vías alternativas. Hay una gran consternación en la zona por lo ocurrido.