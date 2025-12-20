Un hombre ha sido detenido tras herir de gravedad a una compañera de piso con un arma blanca en A Coruña

En el suceso también han intervenido los bomberos ya que en el mismo inmueble se prendió fuego a un colchón

A CoruñaUn hombre ha sido detenido este sábado en A Coruña por, presuntamente, herir de gravedad a una compañera de piso con un arma blanca.

Los hechos han ocurrido pasadas las 14:00 horas en la calle Paseo de Ronda, en la zona de Riazor, y la víctima ha tenido que ser trasladada al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), han informado a EFE fuentes de la investigación.

Un delito de tentativa de homicidio

La Policía Nacional ha detenido a uno de los compañeros de piso de la víctima, un varón al que le atribuyen un delito de tentativa de homicidio por un ataque contundente en el que ha ocasionado varios cortes a la mujer.

En el suceso también han intervenido los bomberos ya que en el mismo inmueble prendieron fuego a un colchón que fue sofocado con rapidez.

En la vivienda en la que se produjo el suceso residen varios jóvenes.