Una niña de 12 años ha sido agredida sexualmente por "un hombre mayor" que se le acercó y la arrinconó en una parada de autobús de Puente de Vallecas, en Madrid. La agresión ha ocurrido el pasado 16 de octubre a las puertas del colegio adonde acude la menor a las 14.30, poco después de despedirse de sus compañeras. La Policía Nacional ha detenido al agresor sexual, un hombre de 58 años, con antecedentes por el mismo delito.

"Un hombre mayor con el pelo blanco me ha hecho daño", le ha contado la niña a su madre, después de que el desconocido la agrediera en una parada de autobús próxima a su colegio en Puente de Vallecas, según ha publicado El Periódico de España .

El agresor sexual llevaba la cara tapada con una mascarilla quirúrgica y la siguió a pie, andando detrás de la menor hasta que a la altura de la marquesina, se "abalanzó" sobre la niña y le tocó los pechos, según consta en la denuncia presentada por la madre de la víctima.

"No había nadie en la parada, ha relatado la menor a su madre. El hombre "me agarró de las muñecas, me sujetó muy fuerte y me puso contra la pared y empezó a tocarme por la zona del pecho, por encima de la ropa".

La niña logró escapar corriendo por la calle con "el temor de que el hombre la estuviera siguiendo" y llegó a la casa con "rojeces en ambas muñecas", según explicó su madre.

El detenido: un hombre de 58 años, español con antecedentes de agresión sexual

La niña describió a los policías las características físicas del agresor: un "hombre mayor, no muy alto, robusto, con el pelo canoso, gafas de ver transparentes, mascarilla quirúrgica en la cara y vestido con camiseta verde y pantalón negro".

La menor señaló, entre las fotografías que le mostraron los agentes para la identificación del agresor, a un hombre conocido de la Policía por haber protagonizado al menos tres incidentes similares en la zona con otras niñas y mujeres jóvenes.

La niña ha necesitado ayuda psicológica y tiene problemas para acudir sola al colegio y no quiere ir en autobús, como hacía antes de la agresión. Además, sufre de pesadillas y problemas para dormir y no quiere permanecer sola.

El detenido es un hombre de 58 años, español, casado y que vive a 400 metros del colegio donde agredió a la niña de 12 años. Cuando los agentes de la Comisaría de Puente de Vallecas lo detuvieron el pasado 22 de octubre se acogió a su derecho de no declarar y se negó a que le tomaran una muestra de ADN.

El titular del juzgado de violencia sobre la mujer 4 de Madrid lo envió a prisión, por el riesgo de que reincida y los antecedentes que le preceden por hechos similares. El 19 de octubre, tres días después de agredir a esta niña, el mismo individuo fue detenido por la Policía Nacional por masturbarse delante de dos menores, de 15 y 16 años, en plena vía pública.