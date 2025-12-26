Jorge Bergantiños 26 DIC 2025 - 12:26h.

Las víctimas mortales son un padre de 49 años y su hijo de 21 que han sido localizados sin vida en el interior de su domicilio

Los familiares alertaron a los servicios de emergencia tras no tener noticias de ambos desde el pasado día de Nochebuena

Mugardos, A CoruñaLa Guardia Civil ha localizado los cuerpos sin vida de dos personas en el interior de una vivienda en la localidad coruñesa de Mugardos en la mañana de este viernes. Se trata de un hombre de 49 años y de su hijo de 21, que han sido encontrados en el interior de una de las habitaciones del domicilio.

El hallazgo se produjo tras la alerta de los familiares a los servicios de emergencia, ya que no tenían noticias de ambos desde el pasado día de Nochebuena. Después de esa comunicación, los agentes acudieron con rapidez al lugar y al acceder al inmueble, observaron que el interior presentaba signos de haber sufrido un incendio, con varias estancias del hogar afectadas por el humo y el calor.

En el interior de una de ellas encontraron los cuerpos de los fallecidos, por los que nada se pudo hacer para salvarles a la llegada de los servicios de emergencias. El inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación de la Policía Judicial, que en la hora de redacción de esta noticia, se acaba de personar en el lugar de los hechos.

Las casusas del suceso se encuentran pendientes de confirmación, a la espera de los informes técnicos y forenses. La principal hipótesis apunta a que el incendio habría comenzado en un sofá y debido a la acumulación de gases tóxicos, los dos integrantes de la familia habrían inhalado esos gases derivados de la combustión del mueble. Por el momento se desconoce cuándo se produjo el incendio, además del tiempo que han permanecido sin vida hasta la llegada de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, Bomberos del Eume, GES Mugardos y agentes de la Policía Local. El domicilio está situado en pleno casco urbano de la localidad, en el número 19 de la Calle Catro Ventos.