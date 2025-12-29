Detectan cuatro nuevos focos de gripe aviar en gaviotas en Tomiño en Pontevedra, Ribeira, Ares y Oleiros

España ha notificado 147 focos en aves silvestres; si se considera el periodo desde el 1 de enero, la cifra asciende a 149

La Consellería de Medio Rural ha informado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, de la detección de cuatro nuevos ejemplares de aves silvestres afectados por influenza aviar de alta patogenidad (IAAP), una enfermedad que representa un riesgo importante tanto para la fauna como, potencialmente, para la avicultura. La presencia del virus fue confirmada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid.

En concreto, los cuatro casos corresponden a gaivotas patiamarillas, una de ellas fue encontrada en el municipio de Tomiño, en la provincia de Pontevedra, y fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Los otros tres ejemplares fueron localizados en los municipios de Ribeira, Ares y Oleiros, en la provincia de A Coruña, y se encuentran actualmente en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros, también gestionado por la misma consellería.

Con estos nuevos casos, el número de focos confirmados de influenza aviar en aves silvestres en Galicia asciende ya a 22 durante el año 2025

Las autoridades insisten en que, hasta el momento, no se ha registrado ningún caso de IAAP en aves de corral en la comunidad, por lo que la situación en el sector avícola sigue controlada.

A nivel nacional, la situación preocupa por la magnitud del brote, durante el periodo actual de vigilancia anual, que se inicia el 1 de julio de cada año, España ha notificado 147 focos en aves silvestres; si se considera el periodo desde el 1 de enero, la cifra asciende a 149. Este número supone un aumento significativo respecto a años anteriores y refleja la elevada circulación del virus entre la fauna silvestre, lo que obliga a mantener medidas de prevención y vigilancia estrictas.

