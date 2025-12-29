El buque Viking Bay seguirá buscando al marinero gallego que cayó al mar en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda retira al avión y las embarcaciones desplegadas para la búsqueda del marinero desaparecido este sábado

Hallan el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia

Compartir







El buque Viking Bay mantendrá la búsqueda de unos de sus tripulantes que desapareció el pasado sábado al caer al agua al sur de Fiyi. Nueva Zelanda ha retirado el avión de la Fuerzas Aéreas y otras embarcaciones que participaban en la localización del marinero, isegún han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

El aviso del palangrero sobre la desaparición del jefe de máquina, se produjo a unas 450 millas al sur de Fiyi, este sábado sobre las 20:41, hora en la que Salvamento Marítimo recibió el 'mayday', lanzado por el patrón de la embarcación.

PUEDE INTERESARTE Los desaparecidos en el naufragio de Indonesia son el entrenador del Valencia Femenino B Fernando Martín y tres de sus hijos

En su mensaje, el patrón del barco informó de la desaparición del jefe de máquinas y de que volvía atrás, sobre su ruta para intentar localizarlo. El Centro Nacional de Salvamento, tras recibir el mensaje, contactó con las autoridades de Nueva Zelanda, que confirmó que asumía la coordinación de la búsqueda.

Nueva Zelanda retira su dispositivo tras dos días de búsqueda

Para ello movilizaron el pesquero Playa Azahara y otro buque, además de un avión de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, que este lunes se han retirado del dispositivo. El Viking Bay seguirá intentando dar con el marinero que cayó al mar, según fuentes de Salvamento Marítimo.

La familia del desaparecido, natural de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), permanece informada de la búsqueda, según han ratificado fuentes conocedoras de los hechos, que adelantó 'Faro de Vigo'.