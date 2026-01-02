Patricia Martínez 02 ENE 2026 - 13:42h.

La última vez que lo vieron estaba en la calle Diaz Baliño de Oleiros

El hombre padece alzhéimer, por lo que podría haberse desorientado

Oleiros, A CoruñaEl Concello de Oleiros, en colaboración con la Guardia Civil, continúa con las tareas de búsqueda de un vecino, desaparecido el pasado día 30 de diciembre a mediodía.

Según ha informado el Concello en sus redes sociales, el hombre, de 76 años, fue visto por última vez el pasado martes, a la altura del número 20 de la calle Díaz Baliño, de esta localidad, alrededor de las 13.00 horas. El Concello ha confirmado además que el hombre padece alzhéimer, por lo que todo apunta a que podría haberse desorientado.

En las labores de búsqueda, que arrancaron el pasado martes, participan la Policía Local de Oleiros y el Servizo Municipal de Emerxencias, que continúan trabajando para dar con su paradero. También está colaborando la Guardia Civil, para intentar su localización, con el despliegue de un helicóptero y tres patrullas de seguridad ciudadana. Además, el área de búsqueda se ha ampliado del núcleo urbano de Oleiros hasta la zona de Mera.

El Concello ha solicitado la colaboración de los vecinos

Desde el Concello de Oleiros, además han solicitado la colaboración ciudadana y han pedido que cualquier persona que pueda haberlo visto o disponga de información relevante se ponga en contacto de inmediato con las autoridades. Los teléfonos habilitados para comunicar posibles avistamientos son el 981 610 001, correspondiente a la Policía Local, y el 062, de la Guardia Civil. El Ayuntamiento ha difundido el aviso a través de redes sociales con una foto del hombre desaparecido, para ayudar en su localización.