El menor residía en un centro de menores de la capital aragonesa junto a su progenitora

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) había enviado una alerta solicitando colaboración ciudadana para encontrarlo

Compartir







Buenas noticias tras la desaparición de un niño de 4 años el pasado 29 de diciembre. Ayan Emrah I., menor tutelado por el Gobierno de Aragón y que residía en un centro de menores de la capital aragonesa junto a su progenitora, ha sido localizado en buen estado por la Policía Nacional.

De origen rumano, se temía que su madre, Lavinia D., de 20 años se lo hubiese llevado sin autorización. No obstante, ya ha sido localizado.

La desaparición de Ayan Emrah

Fue el pasado lunes 29 de diciembre cuando el Centro Nacional de Personas Desaparecidas emitió una alerta por la desaparición del pequeño, visto por última vez en Zaragoza.

Junto al aviso, solicitando colaboración ciudadana, informaron de que el pequeño vestía un abrigo verde caqui y unas deportivas azules en el momento de la desaparición.

De cuatro años, 1,20 de estatura y 22 kilos de peso, con cabello negro y ojos castaños, tal como compartieron en la descripción física para identificarlo, finalmente el niño ha sido localizado, tal como recoge el medio Heraldo de Aragón.