Patricia Martínez 05 ENE 2026 - 14:20h.

La mujer acudió malherida al cuartel de la Guardia Civil para pedir ayuda

El detenido tenía antecedentes por agresiones similares en el pasado

O PorriñoUn vecino de O Porriño, de 50 años, detenido agredir a su pareja gravemente en la noche de fin de año, ha ingresado en prisión. La magistrada del Tribunal de Instancia decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

Los hechos sucedieron el pasado día 31 de diciembre, cuando una mujer se presentó malherida en el cuartel de la Guardia Civil de O Porriño. Ante la gravedad de sus lesiones, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde quedó ingresada en la UCI. La mujer, según ha confirmado la Guardia Civil presentaba varias heridas de arma blanca y otros objetos.

Tras tener conocimiento de la agresión, la Guardia Civil activó un dispositivo de control y vigilancia sobre el domicilio del presunto autor, en colaboración con la Policía Local de O Porriño. De forma paralela, se llevaron a cabo las diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos.

Los agentes, se trasladaron finalmente a la vivienda donde realizaron un registro, constatando signos evidentes de que un suceso violento había ocurrido. Los agentes encontraron mobiliario roto en medio de un gran desorden. En un primer momento, el detenido habría negado la agresión a su pareja. Durante la intervención, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, así como a la recuperación del cuchillo y otros objetos que habrían sido utilizados para perpetrar la agresión.

El detenido tenía varios antecedentes por agresiones similares

Finalmente, el detenido, que tiene varios antecedentes por hechos similares, pasó a disposición de la jueza de guardia el pasado viernes, y fue enviado a prisión, provisional, comunicada y sin fianza, investigado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia contra la mujer.

La Guardia Civil ha reiterado su compromiso en la lucha contra la violencia de género y ha recordado la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión, subrayando que existen recursos de protección y atención a disposición de las víctimas.